Jelena Karleuša za “Hello!”: Moje suze su opasne i gorke, svako treba da ih se plaši

Jelena Karleuša ekskluzivno za Hello! magazin otkriva koje su joj želje u 2020. godini, ali i kako se nosila sa lomovima koje joj je život zadavao u godini na izmaku

U intervju u kojim je pretprošlog decembra ispratila 2018. Jelena Karleuša zračila je srećom i optimizmom, najviše zbog dobrih rezultata majke Divne.

U njenom društvu, uz supruga Duška Tošića i ćerke Atinu i Niku, veselo je zakoračila u Novu godinu, ne sluteći da je na pragu jednog od najtežih perioda u životu.

Nažalost, radost nije potrajala. Bitku s dugom i teškom bolešću poznata radio voditeljka izgubila je u martu, u jeku medijske hajke koja je pretila da ugrozi Jelenin brak.

Gubitak majke muzička zvezda doživela je izuzetno teško, ali je ostala na nogama. Skrhana bolom, na neko vreme se povukla iz javnog života, neprestano prebirajući po dirljivim uspomenama koje je delila na društvenim mrežama.

– Mama je živela za to da budem srećna.

Upravo u toj emociji pronašla je snagu da nastavi dalje. Iz inata zlim silama i lošim ljudima, kako opisuje svoje neprijatelje, odlučila je da ove godine ćerkama priredi najraskošniju prazničnu čaroliju.

Jelena Karleuša u intervjuu za Hello! iskreno o bolu koji ne prolazi

Zbog Duškovih obaveza u Kini porodica nije bila na okupu u najluđoj noći, a tri zvezde naše naslovne strane prve sate nove godine dočekale su na dobroj žurki u Hajatu.

Ako uzmemo u obzir sve što vam se desilo u godini koja ističe, ili bar ono štoje javnosti poznato, da li kraj decembra dočekujete umorni od svega ili sa optimizmom i nadom da će dani koji dolaze biti lepši i bolji?

– Ljudski je plašiti se, jer koga ujede zmija taj se plaši i crva. A mene su zmije baš ujedale, i to one najotrovnije. S druge strane, željna sam dobrih dana, umorna sam od borbe, od straha šta nosi novo jutro. Kad malo bolje razmislim, sem borbe i ne pamtim drugačiji život. Takva mi je karma. Možda žene kao ja i ne zaslužuju drugačiji život. Jedno je sigurno – kad čovek nema drugu opciju osim da bude jak, lakše doživljava udarce. Neka bude šta biti mora.

Sećate li se kako ste na izmaku 2018. završili rečenicu: Sledeće godine ću obavezno…?

– Sećam se da nisam imala bukvalno ni jednu želju sem da mi majka bude dobro. Za to smo se svi u porodici borili kao lavovi, ona najviše.

Bili ste izuzetno vezani za nju. Šta vam kaže dosadašnje iskustvo, leči li vreme sve rane?

– Nju ništa nije odnelo i nikada neće. Ona je tu, sa svakim mojim udahom, svakim otkucajem srca i u svakoj misli. Moja majka živi kroz mene. Negde pred kraj sam joj to i rekla. Želela sam da joj to bude kristalno jasno. Nas sve smo toliko bile povezane na svim nivoima da to ne može da nestane. Takva ljubav nikada ne nestaje. O majci ne pričam u prošlom vremenu, niti to čine ljudi u mom okruženju.

Ovako se proslavlja Božić u domu Jelene Karleuše, ali bez Duška Tošića?

Jelena za “Hello!” otkriva kada posmili “Šta bi mama rekla da je sada tu”?

Čuveni slogan “show must go on“ nigde kao u vašoj profesiji ne pokazuje svu svoju surovost. Koliko snage vam je trebalo da prvi put, posle gubitka majke, stanete pred mikrofon i zapevate?

– Ono što bi najviše zabolelo moju majku jeste saznanje da sam pala, poklekla, da se nisam izborila. To bi je dotuklo, ona je živela za to da ja budem srećna. Zato sam našla snagu da se na silu vratim poslu, kako znam i umem, a u sebi sam ponavljala: “Mama, vidi me, sve je OK, ne brini”. To i dalje u sebi govorim dok sam na sceni. Čini mi se da ovaj posao ni za jednu javnu ličnost na ovim prostorima nije surov kao u mom slučaju. Mediji se prema meni ponašaju ne kao prema osobi koja diže tiraže, nego kao prema ličnom neprijatelju. Prevršili su svaku meru, čast svetlim izuzecima. Borba je neravnopravna, ja protiv svih, ali, šta je, tu je.

U kojim situacijama najčešće pomislite: “Šta bi mama rekla da je sada tu”?

– Znam šta bi rekla u svakom trenutku i u svakoj situaciji, mogu da joj čujem glas. Nas dve smo imale skoro identičnu boju glasa.

Jelena Karleuša – Odlučila sam da živim život kao lav

Kako obično izgledaju praznični dani u vašem domu i da li će ove godine po nečemu biti drugačiji?

– Ova godina bila je stravična kako za mene, tako i za moju porodicu. Deca su puno ispaštala, a one to nisu zaslužile. Zato se mama potrudila da im napravi pravu novogodišnju čaroliju. Više nego ikad. Iz inata zlim silama i lošim ljudima. Namerno, sve je još raskošnije i lepše nego ikad. Jednom se živi, samo jednom. Odlučila sam da živim život kao lav. Ma, kao deset lavova, ako treba. Moram tako i želim tako.

Sećate li se kada ste poslednji put najluđu noć proslavili kod kuće, a ne na nastupu?

– Ne pevam svake Nove godine, pre dočeka 2019. dugo nisam nastupala tom prilikom. Ovog 31. decembra sam u hotelu “Hajat” u Beogradu, tako da će porodica biti sa mnom, kao i prošli put. Samo što fizički Divna neće biti prisutna. Duško, nažalost, 30. decembra ima prvi trening posle pauze, tako da će biti u Kini. Atina i Nika, moja tetka Danijela i njen sin, moji prijatelji, svi će biti tu.

Jelena uživa u majčinstvu

Bližimo se kraju prvog polugodišta i raspustu. Uspevate li da držite korak sa Atininim i Nikinim školskim obavezama, da ih u toku nedelje preslišate, proverite da li su uradile domaći…?

– Nadam se da ne delujem kao majka koja ne drži sve konce u svojim rukama. One su divno vaspitane devojčice koje nižu petice u školi. Bez obzira na moj posao i status, za njih sam samo mama. I ja ustajem u sedam svakog jutra bez obzira na to kad sam legla.

Jeste li od majki koje se trude da decu što duže sačuvaju ispod staklenog zvona ili na njihova pitanja odgovarate konkretno i otvoreno razgovarate o svemu što ih zanima?

– Vrlo je bitno ne praviti od dece mekušce i slabiće. To im određuje čitav dalji život. Ne potcenjujem ni njihovu inteligenciju, ni radoznalost. Ne sputavam ih i ne ograničavam. Deca moraju da šire krila, a dobro i kvalitetno vaspitanje pomaže im da donose prave odluke. Vrlo sam liberalna gde treba i stroga kad smatram da treba da budem.