Filip i Danica Karađorđević: Leto puno uspomena

Leto koje se bliži kraju princeza Danica i princ Filip Karađorđević proveli su u porodičnom okruženju, a sve je bilo u potpunosti podređeno njihovom nasledniku, jednoipogodišnjem Stefanu, koji je otkrivao čari mora. Budući da su sve troje često na relaciji Srbija-Engleska, plavokosi mališan je od najranijih dana navikao na putovanja, pa mu ni odlazak u Tursku nije predstavljao problem. O tome kako su se snašli u najlepšoj životnoj ulozi i koliko zadovoljstva im pričinjava da prate sina u prvim avanturama otkrili su nam po povratku sa letovanja mladi roditelji, kojima dugujemo zahvalnost i za ekskluzivne fotografije nastale u Bodrumu.

– Srbija ima čari i lepote koje nigde u svetu ne postoje. Volimo da boravimo u našoj zemlji jer joj tako pružamo podršku, što nam je izuzetno značajno. Želimo da Stefan od malih nogu i uz puno ljubavi upozna svoju zemlju kako dolikuje. U tome je lepota života, kad prvo spoznate i zavolite ono što je vaše. Ove godine, shodno Stefanovom uzrastu, odlučili smo da letnje dane provedemo i u Turskoj, u hotelu koji pruža niz aktivnosti i usluga za decu i odrasle. U stilu putovanja “Orijent ekspresom“, osetili smo duh Istoka kroz istoriju koja nas vezuje – kaže princ Filip na početku razgovora za “Hello!“ i dodaje:

– Najviše volimo zajedničke trenutke van svakodnevnih obaveza. Stefan je zaista u uživao na moru. Otkrivao je čari leta, svaki tren je pretvorio u istraživanje i avanturu. Danica i ja smo se radovali njegovoj sreći i zajedno s njim spoznavali jedan novi svet.

Budući da žive na relaciji London-Beograd, mališan se već navikao na let avionom, a o pripremama koje svako putovanje podrazumeva njegova mama kaže:

– Što je beba manja, to je više stvari potrebno za njeno putovanje kako bi se adaptirala na promenu lokacije. Stefan je mali, ali ima veće potrebe u odnosu na nas odrasle. Uzgred rečeno, njegova dinamična priroda i radoznao duh nisu veliki saveznici mirnog sedenja u avionu, pa su putovanja postala izazov. Verujem da će se mnogi roditelji pronaći. Ipak, trenutno najviše voli da se vozi u automobilu. Vikendom često odemo kolima na neku od naših omiljenih destinacija, a Stefan iz svog sedišta znatiželjno posmatra sve oko sebe.

Iako je praktično još beba, mali princ prilično je maštovit, pa u svemu što ga okružuje uspeva da nađe povod za igru. Zbog toga njegovi roditelji nemaju potrebu da na putovanje nose igračke, već mu pružaju slobodu da upozna svet koji ga okružuje.

– Spreman je da sve proba i nauči, veoma je otvoren za nova saznanja. Takođe, voli životinje i raduje se kad neku prepozna, pa je imitira. Ima svoju plišanu igračku koja ga čeka u krevecu gde god da odemo i uvek putuje s nama – priča nam Danica i otkriva kako se dečak zabavljao tokom boravka na moru:

– Stefan ide na razne aktivnosti, a od devetog meseca i na časove plivanja. Važno nam je da se navikava na vodu, zapravo počeo je istinski da uživa u njoj. More je za njega veliki izazov i otkriće, iako smo bili i prošle godine, ali tada je još bio beba. Sada je trčkarao po plićaku, brčkao se i pravio kule od peska. Filip i ja smo se igrali s njim, pratili smo ga u svakom trenutku i davali mu vetar u leđa za nove pustolovine.

Mnogi roditelji koriste svaku priliku da foto-aparatom sačuvaju od zaborava najvažnije trenutke u odrastanju svoje dece, pa nas je interesovalo da li i prinčevski par to čini.

– Teško je tome odoleti, mislim da je foto-zapis Stefanovog odrastanja veliko blago, koje će i njemu i nama tek značiti u budućnosti. Zasad ne preterujemo sa slikanjem. Inače, koristimo polaroid. Sve troje s nestrpljenjem čekamo da vidimo gotovu fotografiju, a za našeg sina to je jedna zanimljiva igra. Ograničeno koristimo telefon kad smo s njim jer ne želimo da se odmalena vezuje za tehnologiju, već da upoznaje prirodu.

Na našu konstataciju da je Stefan neodoljivo šarmantan, odgovaraju:

– Da osmehom može da otvori i gvozdena vrata, otkrio je još kao beba. Šarmantni duh koji je nasledio vešto koristi, veoma je društven, uvek nasmejan, voli ga svako ko ga sretne. Lepo se druži s decom, što nam je veoma važno. Pored toga što je dobar dečko, Stefana odlikuje jak karakter. Spreman je da svaku svoju zamisao sprovede u delo, a mi ga ne sputavamo. Nemiran je u granicama svog uzrasta, voli slobodu koju mu pružamo u ovoj fazi odrastanja, i to nam uzvraća ogromnim poverenjem. Dinamičnost i radoznala priroda trenutno su mu veliki elan. Obožava da crta kredom po tabli ili u parku, sviđaju mu se boje i plastelin, od kog pravi kuglice. Pokazuje kreativnost i to me čini srećnom. Sa svojim deda Ciletom crta kad god mu se ukaže prilika, a približavamo mu i druge načine putem kojih može da se izrazi. Uskoro ćemo početi jedan kolaž i, iskreno, jedva čekam da vidim kako će u budućnosti evoluirati njegova kreativnost. Umetnost ga sve više interesuje jer uz nju raste.

Planove za predstojeće dane ukratko rezimiraju:

– Iako se bliži jesen, pred nama je još lepih dana, idealnih za letnje priče i razmenu iskustava sa odmora kako bi se prevazišla seta i nostalgija za morem. Septembar znači polazak u školu, početak novog poglavlja i novih izazova. Nekoliko putovanja obeležiće period do kraja godine, i tome se radujemo. Volimo da putujemo porodično, da stvaramo uspomene i uživamo gledajući Stefana kako raste. Srećni smo dok posmatramo budućnost u našoj deci, to je nešto neprocenjivo. U međuvremenu, sa Stefanom svakodnevno idemo na časove i aktivnosti prilagođene njegovom uzrastu, gde kroz igru upoznaje i razvija svoje društvene sposobnosti.