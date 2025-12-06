Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 7. decembar: Bik pravi veliku poslovnu grešku, Lav ima loš predosećaj u vezi sa bliskom osobom

Horoskop za 7. decembar: Bik pravi veliku poslovnu grešku, Lav ima loš predosećaj u vezi sa bliskom osobom

Autor: | 07/12/2025

0

Horoskop za 7. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.
Posao:
Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.

Bik

Ljubav:
Mimo svoje volje, pristajete na kompromisno rešenje ili na varijantu koju predlaže Vaš partner.
Posao:
Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rešenje.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija.

Pročitajte Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni

Blizanci

Ljubav:

Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Rak

Ljubav:
Svet oko Vas izgleda mnogo bolje ili lepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu.
Posao:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Razmislite kome treba da se obratite za podršku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Horoskop za 7. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:
Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.
Posao:
Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Devica 

Ljubav: 

Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu

Vaga

Ljubav:
Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Škorpija 

Ljubav:
Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.
Posao:
Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.
Zdravlje:
Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.

Horoskop za 7. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac 

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.
Posao:
Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.

Jarac 

Ljubav:
Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.
Posao:
Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava Vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Vodolija 

Ljubav: 
Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.
Posao:
Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Ribe 

Ljubav:

Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.
Posao:
Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.

Horoskop za 7. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Deagreez iStock Getty Images Plus

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop horoskop za 7. decembar horoskop za 7. decembar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti