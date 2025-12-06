Horoskop za 7. decembar: Bik pravi veliku poslovnu grešku, Lav ima loš predosećaj u vezi sa bliskom osobom

Horoskop za 7. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.

Posao:

Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.

Bik

Ljubav:

Mimo svoje volje, pristajete na kompromisno rešenje ili na varijantu koju predlaže Vaš partner.

Posao:

Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rešenje.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.Posao:Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.Zdravlje:Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Ljubav:

Svet oko Vas izgleda mnogo bolje ili lepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu.

Posao:

Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Razmislite kome treba da se obratite za podršku.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Horoskop za 7. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.

Posao:

Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Devica

Ljubav:



Vaga

Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.Posao:Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Ljubav:

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao:

Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Škorpija

Ljubav:

Stvari ponekad izgledaju potpuno drugačije od prvog utiska koji imate. Postupite po svojoj savesti u susretu sa voljenom osobom.

Posao:

Ne treba da se opterećujete različitim kriterijumima. Svako od saradnika ima svoj način interpretacije događaja.

Zdravlje:

Rasteretite se suvišnih briga, ulepšajte svoje raspoloženje.

Horoskop za 7. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.Posao:Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.Zdravlje:Izbegavajte konfliktne situacije.

Ljubav:

Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.

Posao:

Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava Vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Vodolija

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.

Posao:

Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 7. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Stana Luković Deagreez iStock Getty Images Plus

Delujete napeto, počinje da Vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.Posao:Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.Zdravlje:Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje Vas zamaraju.