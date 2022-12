Ljubavni horoskop za 18. decembar: Ribe očekuju značajne promene, Vodolije na emotivnoj prekretnici

Šta predviđa ljubavni horoskop za 11. decembar

Ovan

Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osećaćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.

Bik

Iskoristite svaki trenutak. Vi konstantno pokušavate da promenite svoj odnos na ljubavnom planu u skladu sa ličnim željama i interesima, ali imate utisak da stalno lupate glavom u zid. Međutim, ovo je period kada ćete imati lošu komunikaciju sa partnerom. Ono što možda vama izgleda jasno i prihvatljivo, za vašeg partnera je totalno suprotno. Ovih dana nema mnogo nade da ćete naći dovoljno izazovnog partnera koji će zadovoljiti vaše kriterijume, ali ne brinite, u naredni period ulazite sa novim mogućnostima za partnersku vezu.Savet za zauzete osobe: da ne rešavaju probleme partnera ako oni to od njih ne traže. Moguće upuštanje u kratku avanturu o kojoj ne znate ama baš ništa. Vi ste trenutno ranjivi, te prepustite partneru da kreira zajednički život. Potrudite se da uživate maksimalno u privilegijama koje dobijate od svoje porodice i prijatelja.Za slobodne osobe predstoji novo poznanstvo koje obećava uzbudljive emocije i “zadovoljstvo”.

Shutterstock

Blizanci

Vaš emotivni zanos je u silaznoj fazi. Trenutno ni ne razmišljate o ljubavi, a partnera doživljavate kao prijatelja. Interesantno je da nikome od vas to ni najmanje ne smeta. Prihvatili ste oboje vašu vezu kao nešto što se manje-više podrazumeva. To je ipak potencijalno vrlo opasna situacija, jer možete se nesvesno vezati za nekog ko vam nikako ne odgovara kao osoba i partner. Iako ste fokusirani na mnoge druge životne probleme, ne bi trebalo da situaciju u ljubavi prepustite slučaju. Bilo bi dobro da sa partnerom porazgovarate ovih dana o tome kako vidite vašu vezu u budućnosti. Slobodne osobe su u sličnoj poziciji. Ne razmišljate o ljubavi. Niko i ništa vas ne pokreće. Rukovodite se osnovnim instinktima. Jedno veče ste sa jednim partnerom, a sutra sa drugim. Najgore od svega je što ni vi u tome ne vidite ništa loše, pa samim tim i ne činite ništa da se situacija promeni.

Photo by Clay Banks on Unsplash

Rak

U optimističnom raspoloženju uživate u nekim romantičnim susretima ili u društvu osobe koja u Vama pokreće velike strasti. Vaše ponašanje na najbolji način odslikava ljubavno zadovoljstvo ili raspoloženje koje osećate u nečijem prisustvu. Tanka je granica spajanja ili razdvajanja u ljubavnom odnosu. Sačuvajte dobro raspoloženje, bez obzira na emotivni ritam i trenutni ishod. Važno je da sledite svoj unutrašnji instinkt. Razmena osećanja i energije između Vas i voljene osobe predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Ono što je po Vašem ukusu – odgovara i Vašem partneru. Ukoliko ste mladi ili slobodni, očekuju Vas uzbudljivi kontakti i susreti.

Lav

Ako ste zauzeti, možete očekivati finansijsku podršku partnera, a preporuka je da zajednički investirate u budućnost. Stalno imate utisak da partner nešto krije od vas.Slobodne osobe su u ovom periodu preterano napadne, te će oterati nekog ko je za njih zagrejan. Potrudite se da shvatite šta partner pokušava da vam kaže, jer tako nećete upadati u neprijatne situacije. Romantični ste i trudite se da stvorite prijatnu atmosferu u svojoj okolini. Treba da se trudite da vrednujete nečije zalaganje i osećanja koja iskazuje jer od vas zavisi uspeh vaše veze.Posebno vas nadahnjuju zajednički planovi, a postoje situacije koje vas dodatno insirišu na emotivnu sreću. Izlazite češće i videćete da ćete tamo upoznati osobu svojih snova. Savet je da se u ovom periodu krećete u društvu ljudi koji su vam bliski.

Photo by HiveBoxx on Unsplash

Devica

Ako ste u vezi: Vaš bračni ili emotivni partner i vi imaćete mnogo ideja i predloga o tome kako biste mogli da poboljšate vaš zajednički život i unapredite vašu emotivnu vezu. Prijaće vam razgovori o raznim temama koje ćete voditi svakoga dana kad god budete u mogućnosti. To će vam pomoći da se lakše organizujete oko zajedničkih planova, a biće vam i zabavno. Prijaće vam zajednički izlasci, kako u restorane i kafiće, tako i na zajednička mesta na koja volite da idete, organizovaćete izlete na razn mesta, gde god budete mogli da se izdvojite iz gužve i gde možete da provedete vreme nasamo sa voljenom osobom.

Ako ste slobodni: Imaćete dobar nastup pred osobom koja vam se dopada i uspećete da privučete njenu pažnju. Potrudićete se da se prethodno dobro informišete o tome šta vašu simpatiju zanima, šta voli, za kakve se tipove interesuje i predstavićete joj se upravo kao neko koga zamišlja kao idealnu osobu. Pazite da ne preterate, jer ako se budete previše pretvarali da jeste ono što miste, doživećete neslavni kraj. Ako budete mudri i šarmantni, uspećete da je dobijete i uđete u novu vezu. Nešto starije osobe će biti strastvene i pune samopouzdanja. Neće oklevati da osobi koja im se dopada priđu direktno i sa reči pređu na dela. Faktor iznenađenja će im pomoći da postignu uspeh. Dalje već moraju da se dokažu. Vaga Mogli biste osetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte da budete zreliji i konkretniji. Previše priče istina nikuda ne vodi, ali iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osećate dobro i ispunjeno. Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti srećni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Uz pomoć svojih dragih prijatelja samci će zaboraviti brige i otvoriti se za nove mogućnosti. Škorpion Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari. Photo by freestocks on Unsplash Strelac Privlače vas Jarac, Ovan i Lav, a vaš idealan partner može biti Škorpija. Na svakom koraku biće prilika za flert, ali ne upuštajte se ako vam je veza važna i želite da je zadržite. Bićete skloni čestom zaljubljivanju te je savet da svoje strasti maksimalno iskontrolišete, jer možete tako povrediti partnera, ili što je još gore izazvati njegovu ljubomoru ili srdžbu. Imate tajnog obožavaoca koji nema hrabrosti da vam priđe.Obratite pažnju na okolinu. Slobodni će imati malu romansu na poslu, a flert i šarmiranje osoba suprotnog pola biće svakodnevnica za vas, barem tokom ovog perioda. Međutim, svaka škola se plaća te ni vi iz ovoga nećete izaći nekažnjeno, zato vodite računa kako se ponašate i kontrolišite svoje emocije. Krajem ovog perioda zauzete osobe će imati nesuglasice sa voljenom osobom, ali sve će se rešiti uskoro i stoga ne brinite. Uvek postoje stvari oko kojih možete da razmišljate na sličan način ili da nađete kompromis. Jarac Imaćete totolano različita interesovanja tokom dužeg perioda, a posebno vam prija nečija pažnja i prisustvo. Pokažite, pri susretima sa voljenim osobama svoje emocije i ne ustežite se pred praznike ili nekim dobrim povodom da budete romantični. Ako ulazite u nove ljubavne priče, procenite kakve su vam mogućnosti i onda otvoreno izrazite svoje namere. Zauzete osobe su izgubljene u ljubavnom plamu, a potrebne ste porodici. Nemojte da se bližnji osećaju zapostavljenima. U ovoj fazi u kojoj se nalazite često vrlo lično procenjujete partnerovo ponašanje. Stalno vas prati osećanje da vam neko uskraćuje emotivno zadovoljstvo ili mogućnost da se ostvarite na ljubavnom planu. Vaš partner uvek očekuje više od vas, te se potrudite sada ispunite njegova očekivanja. Slobodne osobe očekuje nova ljubavna romansa. Photo by Taylor Grote on Unsplash Vodolija Preplavljeni ste različitim emocijama, sve što ima »ljubavni predznak« privlači Vašu pažnju i veliko interesovanje. Predosećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pažljivo analizirate svog partnera ili osobu koja Vam se dopada. Ljubavni događaji koje naslućujete, imaju neku neobičnu draž i ispunjavaju Vas pozitivnim raspoloženjem. Emotivni sklad predstavlja najlepši odraz intimne sreće koja Vas prati. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osećanja podelite sa bliskom osobom. U kombinaciji potentne mašte i zavodničkih sposobnosti, delujete veoma privlačno na svoju okolinu. Nema razloga da sumnjate u svoju ljubavnu sreću. Ribe U ovom periodu imate u planu da promenite nešto u svom izgledu na bolje, što će u krajnjoj liniji imati pozitivan efekat na suprotan pol. Imaćete prijatan susret sa Vagom ili Vodolijom. Zauzeti će biti obasipani pažnjom partnera. Nemojte da preispitujete motive voljene osobe, već prihvatite pažnju koja vam se nudi. Duboko u sebi želite da nova veza u kojoj se nalazite traje. Krajem ovog perioda moguće da se jave sumnje kod partnera u iskrenost vaše ljubavi. Od vas se očekuje da donesete odluku i vi razmislite šta vam je činiti.Ako ste u braku, moguće je neko iznenadno putovanje za praznike ili nekom posebnom prilikom. Slobodni ne bi trebalo da započinju vezu ako nisu sasvim sigurni da žele da se upuste u istu. Moguće je prijatno iznenađenje. Krajem ovog perioda čeka vas lep izlazak sa prijateljima koje niste videli duže vremena, a koji su vam dragi.

Ljubavni horoskop za 18. decembar preuzet sa sajta astrolook.com