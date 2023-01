Ljubavni horoskop za 22. januar: Rakovi u emotivnoj krizi, Vage očekuje neobično poznanstvo

Šta predviđa ljubavni horoskop za 22. januar

Ovan

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Bik

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Blizanci

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

everton-vila/unsplash

Rak

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju. Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Lav

Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim emotivnim odnosima. Imaćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi rečima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspeti.

Devica

Vaš emotivni zanos je u silaznoj fazi. Trenutno ni ne razmišljate o ljubavi, a partnera doživljavate kao prijatelja. Interesantno je da nikome od vas to ni najmanje ne smeta. Prihvatili ste oboje vašu vezu kao nešto što se manje-više podrazumeva. To je ipak potencijalno vrlo opasna situacija, jer možete se nesvesno vezati za nekog ko vam nikako ne odgovara kao osoba i partner. Iako ste fokusirani na mnoge druge životne probleme, ne bi trebalo da situaciju u ljubavi prepustite slučaju. Bilo bi dobro da sa partnerom porazgovarate ovih dana o tome kako vidite vašu vezu u budućnosti. Slobodne osobe su u sličnoj poziciji. Ne razmišljate o ljubavi. Niko i ništa vas ne pokreće. Rukovodite se osnovnim instinktima. Jedno veče ste sa jednim partnerom, a sutra sa drugim. Najgore od svega je što ni vi u tome ne vidite ništa loše, pa samim tim i ne činite ništa da se situacija promeni.

Hellomagazin

Vaga

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Škorpion

Ako ste u vezi: Vaš bračni ili emotivni partner i vi imaćete mnogo ideja i predloga o tome kako biste mogli da poboljšate vaš zajednički život i unapredite vašu emotivnu vezu. Prijaće vam razgovori o raznim temama koje ćete voditi svakoga dana kad god budete u mogućnosti. To će vam pomoći da se lakše organizujete oko zajedničkih planova, a biće vam i zabavno. Prijaće vam zajednički izlasci, kako u restorane i kafiće, tako i na zajednička mesta na koja volite da idete, organizovaćete izlete na razn mesta, gde god budete mogli da se izdvojite iz gužve i gde možete da provedete vreme nasamo sa voljenom osobom.

Ako ste slobodni: Imaćete dobar nastup pred osobom koja vam se dopada i uspećete da privučete njenu pažnju. Potrudićete se da se prethodno dobro informišete o tome šta vašu simpatiju zanima, šta voli, za kakve se tipove interesuje i predstavićete joj se upravo kao neko koga zamišlja kao idealnu osobu. Pazite da ne preterate, jer ako se budete previše pretvarali da jeste ono što miste, doživećete neslavni kraj. Ako budete mudri i šarmantni, uspećete da je dobijete i uđete u novu vezu. Nešto starije osobe će biti strastvene i pune samopouzdanja. Neće oklevati da osobi koja im se dopada priđu direktno i sa reči pređu na dela. Faktor iznenađenja će im pomoći da postignu uspeh. Dalje već moraju da se dokažu.

Strelac

Sigurnost i stabilnost emotivnih odnosa postaće vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmerićete na postizanje spomenutog. Partner će biti prijatno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa.

Jarac

Ovo je period preispitivanja da li ste napravili dobar izbor na ljubavnom planu. Neki predstavnici ovog znaja će učvrstiti svoje veze, jer osoba sa kojom su u istoj zadovoljava njihove trenutne kriterijume. Za slobodne u ovom znaku priprema se simpatična romansa sa osobom koju su nedavno upoznali na nekom skupu. Nemojte previše da se iznenadite ako se ta veza ne održi, jer krajnje je vreme da izađete iz situacija koje nemaju perspektivu. Prethodni dani su vam doneli neke nove nevolje, koje su nastupile od strane trećih osoba. Sada će se to promeniti drastično.Oni koji su duže u vezi počinju bivati nezadovoljni. Razmislite, vi ste glavni pokretač svega, ili osvežite vezu ili pokrenite partnera u željenom smeru, ako želite da veza opstane. Slobodni će imati prilike da privuku nekog sličnog sebi. Da li je to dobro ili loše, vreme će pokazati. Jedna osoba konstantno privlači vašu pažnju, jer je neobična i do sada u životu niste imali prilike upoznati nikog sličnog njoj.

Unplash

Vodolija

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Ribe

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Ljubavni horoskop za 22. januar preuzet sa sajta astrolook.com