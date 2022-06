Horoskop za 30. jun 2022. godine: Strelčevi, obratite pažnju na zdrav i uredan život; Lavovi, izbegavajte neumerenost

Horoskop za 30. jun donosi sledeću astro prognozu

Ovan



Ljubav: Prati Vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled u Vama podstiču lavinu pozitivne energije i osećanja.

Posao: Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku.

Zdravlje: Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.



Bik



Ljubav: U susretu sa voljenom osobom ne možete da uskladite različita interesovanja. Dok Vi delujete sumnjičavo, Vaš partner reaguje suviše suzdržano.

Posao: Dogovor sa jednom osobom više ukazuje na potencijalni promašaj, nego na novu mogućnost uspešne saradnje.

Zdravlje: Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.



Blizanci



Ljubav: Razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera.

Posao: Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje: Prijaće Vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost.



Rak



Ljubav: Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.

Posao: Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.

Zdravlje: Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.



Lav



Ljubav: Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.

Posao: Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.

Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.



Devica



Ljubav: Razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate iluzijama.

Posao: U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum. Korektno poštujte dogovor.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga



Vaga



Ljubav: Teško Vam je da razumete nečije emotivne namere. Pažljivo analizirate ljubavni odnos, ali Vam nedostaju konkretni odgovori.

Posao: Imate dobre ideje, ali ponekad je teško proceniti konačan ishod u poslovnim pregovorima. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima.

Zdravlje: Izbegavajte rivalstvo i konfliktne situacije.



Škorpija



Ljubav: U susretu sa voljenom osobom postavljate uslove koji nailaze na negativan ton. Priželjkujete više, nego što je moguće.

Posao: Usmerite svoju pažnju na prioritetna pitanja, a ostalo prepustite bliskim saradnicima. Uvek postoje iskusni saradnici koji nude korisna rešenja.

Zdravlje: Delujete uznemireno i zabrinuto, opustite se.



Strelac



Ljubav: Bolje je da se bavite svojim dilemama, nego da se uplićete u tuđe planove. Ostanite po strani, zna se gde je kome mesto.

Posao: Polazite od pogrešnih informacija, tako da donosite pogrešan zaključak. Poslovni neuspeh predstavlja logičan sled događaja.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdrav i uredan život.



Jarac



Ljubav: Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.

Posao: Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.

Zdravlje: Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.



Vodolija



Ljubav: Očekuje Vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.

Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.

Zdravlje: Prijaće Vam izlazak ili boravak u prirodi.



Ribe



Ljubav: Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.

Posao: Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnu ishranu.



Horoskop za 30. jun preuzet sa sajta astrolook.com