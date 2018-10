Snežana Dakić: Rekli su mi mnogi da sam kao crno vino, što sam starija, to sam bolja

Povezane vesti



Snežana Dakić progovorila je o svom životu nakon razvoda, pa istakla da joj bliski ljudi govore da sve bolje izgleda, pa je upravo to možda razlog zašto su joj udvarači uglavnom mlađi muškarci.

– Rekli su mi mnogi da izgledam kao crno vino. Što sam starija, to sam bolja. Ali i žene mi često kažu da bolje izgledam sada nego ranije kada sam bila mlađa. Ne posmatram to na taj način da li mi se udvaraju mlađi ili stariji muškarci. Važno je da je muškarac pravi muškarac, a koliko ima godina, to je manje važno – izjavila je Snežana.

Ona je istakla šta je njen najveći strah. Naime, ona kaže da se plaši trenutka kada će se njena ćerka zaljubti:

– Još nije počela da se zaljubljuje, ali se plašim toga.