Sanja Marinković: Ako se osnuje pokret protiv silikonske Srbije, biću prvi član i najborbeniji aktivista

Povezane vesti



Visoka je tek nešto više od 160 centimetara, ali teško ostaje neprimećena gde god da se pojavi. Pored činjenice da je javna ličnost, za to je svakako zaslužan i njen izgled, kojim pleni i u petoj deceniji. Negovana koža i zategnuti mišići, u kombinaciji sa širokim osmehom, dobitna su kombinacija za privlačenje pažnje i ubiranje komplimenata. I dok bi se mnogi na njenom mestu ušuškali u komfor koji joj pruža činjenica da 18 godina vodi “Magazin In”, jednu od najgledanijih emisija, Sanja Marinković sebi iznova postavlja nove ciljeve i uživa u dinamici sopstvenog stila života. Odlučna, samosvesna i istrajna, otkriva tajnu vitalnosti u 44. godini i kako je uspela da pronađe sve sastojke formule za srećan život.

Laskaju li vam komplimenti koje dobijate za izgled?

– Trebalo bi da naučimo da budemo zahvalni na svakom komplimentu, a ne da nam zbog pohvala na račun lepote, šarma ili vitke linije bude neprijatno. Za početak, nije loše da se svaka od nas prvo zaljubi u sebe, zavoli svoje mane, nedostatke i nesavršenosti. Svakog dana učim da uzvratim sa “Hvala” kada mi kažu da se dive mojoj posvećenosti sportu i pravilnoj ishrani. U tim trenucima uvek se setim rečenice jedne od najlepših žena sveta, Monike Beluči, da u zrelim godinama lepotu prihvatamo kao životnu poziciju, jer je mladost sama po sebi prelepa. Trudim se da dostojanstveno “gazim” četrdesete i da na tom putu ne posustanem. Nije lako istrčati dnevni, mesečni, i životni maraton kada ste novinar, javna ličnost, majka, domaćica, supruga i ćerka.

U čemu je tajna vaše vitalnosti?

– Najlepše su one godine u kojima se trenutno nalazimo i važno je da to na vreme shvatimo, a ne da se gravitacija, usporeni metabolizam ili promena na tkivu kože podrazumevaju i da takav izgled bude konačan. Mi smo, za razliku od naših mama i baka, varjaču i šporet zamenile štiklama i lap-topom, shvatile smo da je ženska solidarnost dragocena i da nam obrazovanje daje slobodu i lakoću življenja. Naš mozak je vredniji od svih miliona, glamura, skupocenih nekretnina ili voznog parka posesivnih muškaraca, koji su, nažalost, skloni da žene posmatraju kao ličnu svojinu, bez trunke poštovanja. O ovoj temi sam u protekloj sezoni “Magazina In” razgovarala sa najlepšim ženama javne scene, a od septembra planiram da o tome razgovaram i sa muškarcima. Čini mi se da su mnogi od njih u zrelim godinama odustali od seksepila i pitam se da li su ih pobedili metroseksualci ili homoseksualci, koji plene šarmom i zavodljivošću, ili je problem bezvoljnost. Vitalnost je odraz stava, samopoštovanja i odluke da živite po meri sopstvene sreće ili želja, i ja se trudim da tako iskrojim svoje dane.

Savršenu liniju isklesali ste snagom volje. Da li biste u borbi sa silom Zemljine teže, koja se s godinama pojačava, ušli u savez sa estetskom hirurgijom?

– Nisam za priče koje promovišu uspeh kroz žrtvovanje, a pre svega ne kroz ulaganje u izgled koji se meri kubicima botoksa i silikona. Ukoliko se osnuje pokret protiv silikonske Srbije, ja ću biti prvi član i najborbeniji aktivista. Fizički izgled žene, ali i muškarca, mnogo govori o stanju uma. Zaista verujem da svako ko ima rez od estetkih korekcija na licu ili telu ima i dubok rez na srcu ili ranu na duši. Ne treba osuđivati, već pomoći devojkama i ženama da promene svoje misli pre nego što promene svoju pozadinu, nos ili obrve. Moj izgled je danas u službi posla, karijere, stila života i ličnih uverenja. Ne bih ništa menjala. “Iskustvo je vlastita koža puna ožiljaka”, rekla mi je jednom prilikom Sanda Rašković-Ivić i ja bih zaista jedino takve rezove u životu sebi želela da dopustim.

Jeste li ikada imali probleme sa viškom kilograma?

– Posle porođaja ostalo mi je četiri kilograma masnih naslaga zbog kojih se, na visinu od 163 centimetra, konfekcijski broj povećao za dva broja. Trebalo mi je više od šest meseci redovnih treninga i korigovane ishrane da dođem do stadijuma da me telo ponovo “sluša” i da se osećam vitalno i sa lakoćom izvršavam roditeljske i poslovne obaveze.

Postoji li nešto što kod sebe ne volite?

– Za razliku od većine savremenica, na vreme sam shvatila da ne smem da patim od sindroma lažnog predstavljanja, da budem kopija želja svog partnera ili podlegnem uticaju okoline. To je jedan od uslova da budemo srećne. Većina žena poklekne i s godinama postanu zavisne od raspoloženja i želja roditelja, muža ili dece, a ne svojih emocija. To nam ostane “slaba tačka “ za ceo život. Svakog dana učim da ne odustanem od sebe.

Šta smatrate najvećim fizičkim adutom?

– Svoje dostojanstvo smatram najvećim adutom koje dobijamo vaspitanjem, stavovima i vrednostima, o čemu sam pisala i u svojoj knjizi. Nijedna od nas koja gazi petu deceniju ne sme da priželjkuje priznanja koja su dragocena dvadesetogodišnjakinjama, ma koliko da joj laskaju.

Pre šest godina, u prvoj knjizi “Moja tajna – ljubav, vežbanje, kuvanje” objasnili ste kako negujete izgled. Koliko su se u međuvremenu promenila pravila igre?

– Nauka i tehnologija svakodnevno napreduju, pa i ja stalno otkrivam nešto novo o zdravijem i dugotrajnijem životu. Mnogo čitam o zdravlju i istražujem na tu temu. Sa putovanja u koferu uvek donesem poneku knjigu iz oblasti nege i pravilne ishrane. Osluškujem svoje telo i trudim se da u svakom trenutku motivišem i sebe, ali i druge da oplemene svoj život. Ne smemo dozvoliti da nam gorčinom čašu dolivaju zavidne i ljubomorne koleginice, komšinice ili drugarice, uveravajući nas da su baš “jadne” i da je opravdano što se tako osećaju jer su se ugojile, jer ih je muž ostavio ili su dočekale zrele godine same i bez podrške partnera.

Šta ženu čini neodoljivom suprotnom polu?

– Muškarci prvo prilaze onoj koja je nasmejana i vesela, a ne onoj koja ima savršene trbušnjake ili čelo bez bora. Na vreme sam shvatila reči koje su mi govorile baka i mama, da bi s godinama treblo da promenim odnos prema sebi i da nikada ne prestanem da se negujem. Verujem da bi žena trebalo da zavodi muža sve vreme dok traje bračna zajednica. Lepota osvaja, ali karakter čini da privlačnost traje.

Trudite li se da utičete na okolinu savetima o pravilnoj ishrani?

– Ne spadam u kategoriju žena koje vole da pričaju o kalorijama i ne brojim zalogaje sebi i drugima, jer verujem da takvi razgovori uznemiravaju one koji se ne osećaju dobro u svojoj koži.

Dešava li se i vama da zbog hedonizma dobijete na kilaži?

– Dešava se, naravno. I sama sam jedna od onih žena koje s lakoćom talože masne naslage, uglavnom na butinama i listovima, što mi je i genetsko nasleđe. Kada preteram, pojačam treninge, trčim ili hodam u večernjim terminima, kupujem isključivo namirnice sa ličnog jelovnika za pravilnu ishranu i izbegavam specijalitete po restoranima. Konzumiram proteinsku kafu, dijuretike za izbacivanje tečnosti, čist vitamin C iz voća i povrća i obavezno praktikujem jogu uz polučasovnu meditaciju. Najbolji recept za mršavljenje kada se pretera u hrani ili piću je jednodevni ili trodnevni detoks organizma, koji, između ostalog, podrazumeva konzumiranje prirodno napravljenih sokova od voća, povrća, cimeta, kafe i bademovog mleka. Ovaj miks savršeno pomaže u čišćenju tela od štetnih sastojaka i masnih naslaga. To otkriće me je oduševilo, pa sam u saradnji sa Marijom Đurovski kreirala program “Detox by Sanja Marinković” koji ću predstaviti u septembru.

Da li su disciplina i odlučnost najvažniji sastojci zdravog života?

– Najvažnije je da smo oslobođeni od psiholoških barijera, patnje ili opsednutosti željom da budemo mršavi. Suština je da kroz duh i telo prolaze zdrave misli i da prestanemo da robujemo očekivanjima koje imamo od sebe i koje drugi imaju od nas.

Kako izgleda vaša verzija savršenog letnjeg odmora?

– Uživam u sebi, pre svega, i trudim se da ugodim onima koje volim. Ovo leto zaista je po meri moje sreće i ljubavi. Provela sam predivno vreme na Crnogorskom primorju, devojački, u društvu prijateljice Vesne Dedić i dragih kolega, prijatelja i saradnika čija sam bila gošća na promocijama, krstarenjima, ručkovima i večerama, uživajući uz čašu vina na obali Mediterana. Sa roditeljima i Strahinjom spremam se za avanture po britanskoj prestonici, a pre povratka u studio provešću desetak dana na peskovitim plažama Zanzibara u porodičnoj atmosferi.

U kojoj hrani uživate kada ste na moru, prilagođavate li jelovnik lokalnoj kuhinji ili se pridržavate sopstvenih pravila?

– Trudim se da ostanem dosledna ličnom režimu, ali, nažalost, i ja sam hedonista, volim da uživam u hrani i piću, tako da tokom boravka u Crnoj Gori nisam odolela lokalnim specijalitetima i ponekoj čaši „roze“ vina i koktela. Srećom, sunce i more čine da budete veoma aktivni, pa se to nije mnogo odrazilo na obim mog struka i bokova. Jutarnje trčanje, joga, ali i đuskanje sa Vesnom Dedić do zore na Cecinom koncertu u Budvi i uz pesme koje smo slušali na promociji njene knjige u Tivtu, kao i avanture koje me sa Strahinjom očekuju u akvaparku i duge šetnje sa mamom po londonskim buticima, za mene će ovog leta biti idealna doza aktivnosti. I za duh i za telo.

Na koji način negujete kožu, ulažete li mnogo u preparate koje koristite?

– Moja imenjakinja Sanja i njena sestra Tanja posebnim procedurama koje su kreirale za moj tip kože učinile su da starim dostojanstveno bez botoksa i estetskih korekcija. Verujem u kvalitetnu kozmetiku, ali i teoriju da se koža hrani i iznutra, pre svega pravilnom ishranom. Koristim antirid, kreme za zatezanje i činim sve da uplašim svaku novu boru koja mi se pojavi.

Koje je vaše oružje u borbi protiv celulita?

– Detoksikacija tela ishranom, masaža, oklagijama ili ručna, i serumi za zatezanje kože. Borba protiv celulita je konstantna, tri puta sedmično cele godine, a ne samo petnaest dana pred letovanje.

Koliko je izgled važan faktor samopouzdanja?

– Samopouzdanje je nerealan osećaj, unutrašnji doživljaj koji možemo da smanjimo ili pojačamo radom na sebi. Putujući po Srbiji, u razgovoru sa hiljadama dama različitih godina, obrazovanja i zanimanja, volim da kroz inspirativne priče o sebi i svom uspehu istaknem da je najvažnije da imaju izraziti osećaj samopoštovanja, a to nema mnogo veze sa veličinom grudi, gluteusa ili usta.

Imate li neki porok?

– Moj najveći porok su putovanja. Poslednji dinar potrošila bih na avionsku kartu.