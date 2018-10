Nemanja Velikić: Dajani Paunović sam ispričao svoje najveće tajne i znam da će ih čuvati

Povezane vesti



Već drugu sezonu voditeljski par Dajana Paunović i Nemanja Velikić radi “Vikend Svitanje” na Pinku. Ističu da su posao podelili na ravne časti i da se o svemu dogovaraju.

– Ja više volim ozbiljnije teme u Jutarnjem programu dok Nemanja voli da uživa u opuštenijim gostovanjima i temama, ali i da uvek raspoloženje svih nas u studiju i režiji dovede na najviši mogući nivo – priča Dajana za “Blic TV magazin”, a Nemanja dodaje:

– Kod nas je pakovanje košuljice od jutra do mraka. Nemamo podelu na moje-tvoje, već samo na to šta je interesantno našim gledaocima i šta će izazvati najbolje reakcije. Uz veliku pomoć naših urednica Ivane i Maje, nema gosta koji nam je rekao “ne”. Da li zato što je “Vikend svitanje” najgledanija emisija u svom terminu ili zato što smo spremni da dovoljno dugo čekamo goste do kojih nam je stalo, tek nama “ne” niko nije rekao.

Tokom zajedničkog rada na televiziji Dajana i Nemanja su postali i privatno dobri prijatelji.

– Nemanja je neko koga ne možete a da ne zavolite. Uvek nasmejan, pozitivan, raspoložen, emotivan i pravičan. Veliki profesionalac i veliki gospodin. Krasi ga mnogo lepih osobina, ali ona koja je meni najdraža jeste što je lojalan i iskren prijatelj.

I Nemanja ne štedi pohvale kada je njegova koleginica u pitanju.

– Dajana je neko ko me uvek iznova podseća da dostojanstvo i prave dame nisu izašle iz mode. Takođe, ona je dokaz da je lepota često ulaz u zonu predrasuda. Ona je neko kome sam ispričao svoje najveće tajne već posle šest meseci intenzivnog druženja i rada. Znam da će ih zauvek čuvati. To se oseti ili ne, kao i u ljubavi.

Kroz smeh, ovaj simpatični dvojac nam otkriva ko od njih dvoje češće kasni na posao, a ko je veći štreber.

– Moram priznati da sam ja veći štreber, možda zbog manjka iskustva, za razliku od Nemanje. Ja dođem dosta ranije kako bih se pripremila za posao i pogledala šta nas sve od posla čeka. Takođe teško je iz kreveta stati pred kamere, treba mi vremena da se osvestim a i nama ženama dosta duže treba da se doteramo – otkriva Dajana, a njen kolega dodaje da se njemu često pokvari budilnik, a da je Dajani naštelovan na drugu vremensku zonu, sat vremena pre njihove.

Ima puno stvari u čemu se ovi voditelji slažu, a veoma malo u čemu jedan drugom zameraju.

– Dajani zameram što ne ističe dovoljno sve svoje kvalitete koje ima, već ih svesno sputava. Objašnjavam joj da to što neko ponašanje u interpretaciji nekih drugih ljudi izgleda vulgarno, ne znači da ona treba da sebe ograničava. Slažemo se trenutno u odabiru nameštaja, pločica za kupatilo, slavina i tepiha jer oboje opremamo stanove pa su nam razgovori usmereni samo u tom pravcu. Pazle “Vikend svitanja” smo davno složili i sada uživamo u njegovoj lepoti – smatra Nemanja, a Dajana kaže da do sada, tokom njihovog druženja, nije došlo ni do najmanje razmirice.