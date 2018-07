Marjan Vajda: Zahtevao sam da Novak završi sa Imasom, hteo sam da tenis trenira, a ne da filozofira o njemu

Marjan Vajda se pokazao kao ključ uspeha za Đokovića, koji je u odsustvu slovačkog trenera igrao svoj najslabiji tenis i jednostavno nije mogao da se pronađe.

Mnogi su za loše partije Đokovića krivili ishranu, stil života i svašta drugo, ali se u svakoj priči uvek pojavljivao samoproklamovani “guru” Pepe Imas.

Marjan Vajda je u intervjuu za slovački “Šport” otkrio da je jedan od uslova da se vrati u Novakov tim bio taj da se Đoković reši Imasa.

– Tako je, ja sam zahtevao da završi sa njim, ali to nije bio moj glavni uslov. Morao sam Novaka da vidim lično, kao i da uspostavim tačan plan i program za neredne mesece. U Barseloni smo se oko svega dogovorili, i tada je odlučeno da u njegovoj okolini ne bi trebalo da bude toliko ljudi koliko je bilo. Hteo sam da tenis trenira, a ne da filozofira o njemu. On je teniser i to mora da mu bude prioritet – započeo je priču Vajda.

Vajdi se Imas nikako nije sviđao, ali ni ta celokupna njegova filozifija. – Tenis nije filozofija, već je sport između dva muškarca. Ako želi da njime vlada onda mora naporno da trenira, igra mečeve i ima jaku psihu. Kada vidite dobrog protivnika na drugoj strani mreže morate se koncentrisati kako da ga najbolje izbacite iz ritma i gde da pošaljete lopticu, a ne da razmišljate o Budi. Drago mi je što smo uspostavili te prioritete i mislim da je Novak, zahvaljujući njima, znatno napredovao posle 13 nedelja saradnje – dodaje slovački trener.

Slovak se pobrinuo i za Đokovićevu ishranu, koja je bila nedovoljna za jednog profesionalnog sportistu, ponovo mu pridodao proteine i osposobio ga da se takmiči na najvišem nivou.

– Pobrinuo sam se da unosi dosta proteina. Gebhart Grič intenzivno radi na njegovoj kondiciji, a samim tim mu se vratila i mišićna masa. Novak je fantastičan prototip atlete, jer ima idealnu figuru za tenis, ali morao je da povrati mišićnu masu. Iako mu je dijeta gotovo striktno vegetarijanska, morala je da sadrži barem neke životinjske proteine, jer bez njih ovo sve ne bi bilo moguće. Ubacio je dosta ribe, jer drugu vrstu mesa nije hteo da jede – rekao je Vajda.

Vajda nije hteo da preteruje, ali je priznao da su mediji previše kritični kada je u pitanju Novak Đoković, uglavnom u poređenju sa Rafom Nadalom i Rodžerom Federerom. – Ne želim da preterujem, ali mediji su prema Novaku kritičniji nego prema drugima. Nisu se lepo odnosili prema njemu, iako je on veliki šampion, kao Federer i Nadal. Novaka su nervirali mediji na početku povratka jer su ga konstantno pitali jedno te isto, a on je uvek bio iskren sa njima. Neki tabloidi su ‘vadili’ njegove reči iz konteksta, ali on je to sve prebrodio. Utišao je sve kritičare, a sada mogu o njemu da pišu samo lepe vesti.

Vajda je već ranije otkrio da nije potpuno verovao da će Novakov povratak biti ovoliko brz, a da nikako nije očekivao da osvoji Vimbldon.

– Na našem prvom zajedničkom turniru Novak nije bio mentalno jak, ali je napredovao i već sam na trećem zajedničkom turniru u Madridu video ‘fleševe’ starog Novaka. Poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa od Marka Čekinata ga je ponovo ‘oborio’, a teško su pale i reči da neće igrati na travi. Uspeli smo da ga utešimo i nateramo da ponovo razmotri tu odluku. Svi su bili uključeni u to, ne samo ja. Dali smo mu energiju i napredak je viđen. Ipak, ključ svega je bio taj da je od momenta kad je kročio na travu glavni cilj bio napredak u igri – jasan je Marjan Vajda.

Novakov ponovni rad sa Vajdom se ispostavio savršenim za njega. Nedugo nakon zvaničnog obnavljanja saradnje Srbin je opet došao do samog vrha tenisa osvojivši prestižni Grend slem Vimbldon.

– Bio sam skroz opušten i došao sam kod Novaka sa nekom novom energijom, koju je on osetio. Trenutno sam veoma dobro ‘naštelovan’. Posle intenzivnog putovanja u poslednjih par meseci sada su mi potrebne dve, tri nedelje odmora kako bih napunio baterije – zaključio je priču Vajda.