Marija Šerifović: Da nisam pevačica ne bih postojala, ne znam da skuvam ni jaje!

Povezane vesti



Marija Šerifović je nakon sjajnih koncerata u Beogradu i Novom Sadu, nastavila put Zagreba, gde je očekuje koncert 6. aprila. U razgovoru za tamošnje medije, Marija je kao i uvek otvoreno pričala o svemu, otkrivši neke zanimljivosti iz karijere i života.

Marija smatra da ne treba iskoristiti trenutak popularnosti i odmah uzeti sve odjednom.

– U redu je i da se malo držimo željni jedni drugih – smatra. Priznala je da je veliki perfekcionista, što joj teško pada.

– Na sceni mi najviše smeta kad bend pogreši. Dve godine imam odličan bend i sve je uredu. Pre sam znala da zaustavim koncert i napravim šou program i odredim koliko će osobi koja je pogrešila biti manji honorar taj dan, pa potom da nastavim koncert – rekla je Marija, koja ne može da se zamisli u bilo kojem drugom poslu osim pevanja.

– Da nisam pevačica, ne bih postojala. Ja ne znam da skuvam ni jaje. Nemam pojma koliko jaje treba da stoji u vodi. Tri, četiri minuta? Ne znam – kaže kroz smeh.

Dodaje da ni kafu ne kuva, već ‘ima aparat koji joj je sprema’.

– Ja sam vam za hedonizam na najvećim mogućim visinama – otkriva i priznaje kako je njena najveća mana tvrdoglavost.

Strpljenja, kaže, ima taman, a najviše za takmičare šoua ‘Zvezde Granda’ u kojima je ona jedna od članica žirija.

– Taman imam toliko da sve što im kažem, kažem im samo jednom. Ali na svu sreću, ti su ljudi mladi, talentovani i pametni i srećom barem do sada to nisam morala da im ponavljam više puta – kaže kroz smeh. Pevačica posebno voli avanture. Kaže da je dosada njen najveći neprijatelj. Otkrila je i šta je za nju najluđa stvar koju je uradila u svom životu i karijeri.

– Skočila sam u zaleđeno jezero kad sam bila devojčica. To je bilo iz dosade, ali to su bila dečja posla. Ali nisam bila problematično dete – smatra.

Iako je avanturističkog duha, sa žanrovima ipak ne voli da eksperimentiše. – Za tim nemam potrebe. Odrasla sam u porodici gde su se slušali razni muzički žanrovi. Moja majka je pevala narodnu muziku, a peva je i dan danas. Pop muzika će uvek biti moja prva ljubav, ali nikada neću posustati od toga da sa zadovoljstvom otpevam neki lep tradicionalan narodnjak. Muzika je lepa, bila ona kojeg god žanra, ali pop je zaista moja prva ljubav – rekla je iskreno.

Dodala je kako joj je u detinjstvu Vitni Hjuston bila muzički idol i uzor, a sad joj je ipak na toj listi neko drugi.

– Bruno Mars mi je broj jedan trenutno. Kažu da ličimo, ali to mi je isto super – rekla je kroz smeh.

Šerifovićka smatra kako u svojoj karijeri nije naišla na predrasude.

– Barem ne da ja znam. Ali, verojatno postoje ljudi koji imaju problem sa mnom. Mene ljudi ili vole ili sam im do te mere odvratna da se to ne može prepričati rečima, ali to je dobro. Biti sredina bilo čega je dosadno, to su životi koji ne ostavljaju nikakve tragove. Ovako da im barem budem iritantna imaće me po čemu pamtiti – objašnjava Marija.

Nedavno je rasprodala četiri koncerta u Beogradu, a sada priprema i peti.

– To čak ni ja nisam očekivala, pogotovo ne zato što sam imala solistički koncert u Areni pre osam ili deset meseci, tako da je to za sve nas jedan veliki šok, ali obećavam da ću posle petog stati da i ja malo odmorim – objasnila je.

Osim uspešne karijere voli da pomogne i svojim kolegama. Podršku je dala koleginici Jeleni Karleuši. – Ja se nisam oglašavala javno kada su nju pogodile sve te situacije. Mislim da su to za svakog živog čoveka psihološko-duševni udarci, ali Jelena je lavica. Treba malo vremena da se duša oporavi, iako rane nikad ne zarastu, ali da se barem flasteri lepo zalepe, jer ima supruga i dvoje divne dece. I sigurno sam da će ona ubrzo stati na noge – rekla je.

Rado se seća pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića. Iako nikada s njim nije snimila pesmu, kaže da je od njega mnogo naučila o muzici.

– Sve što sam uspela da naučim on je to negde prepoznao, voleo je način na koji pevam, voleo je da ponekad radimo zajedno. Ja imam veliku tremu, ali nikada nisam imala takvu kao kada je on mene pozvao da ja njemu budem gost na koncertu. To mi je bilo ‘wau’. Mislila sam: “šta ću mu ja”, to mi je bila prelepa uspomena – objasnila je pevačica.