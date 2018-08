Katarina Kaja Ostojić doživela neprijatnu scenu zbog suprugove ljubomore

Povezane vesti



Popularna srpska pevačica Katarina – Kaja Ostojić i njen suprug, svetski poznati di-džej Džunior Džek svake godine letuju na Ibici, ali ovaj put im je odmor na trenutak pokvarila velika bračna svađa.

Naime, Džunior Džek je od početka njihove ljubavne veze ljubomoran na pevačicine prijatelje iako mu je Kaja Ostojić sto puta objasnila da za tim nema potrebe.

Međutim, on svaki put napravi neku ljubomornu scenu, ali sada je pobesneo više nego ikada.

– Dok se Kaja tuširala na njen mobini telefon stigla je poruka od njenog druga iz Beograda, a kako je telefon u tom trenutku bio u Džuniorovim rukama, imao je šta da vidi! „Ljubavi, nema šta da brineš! Biće sve tako kako si zamislila kada se budemo videli”, stoji u poruci, a uz to i brdo emotikona u obliku poljubaca i srca. Kada je Džunior to video, pao mu je mrak na oči.

Kada se vratila u sobu, odmah je krenuo da je napada zbog poruke koja joj je stigla na Vajber. „Kakva je ovo poruka? Sa kim me varaš? Na šta ovo liči?”, kazao je svojoj ženi di-džej dok joj je pokazivao poruku, a ona je bila u šoku.

A post shared by K A Y A (@kaya_ostojic) on Aug 11, 2018 at 5:13am PDT

Pokušavala je da mu objasni da joj je to drug iz Srbije, da je homoseksulac i da je to njen frizer. Branila se da je sa njim dogovarala novu frizuru kada stigne u Beograd, a on za to opravdanje nije hteo ni da čuje. „Ako me stvarno varaš, najbolje je da se raziđemo. Ne treba mi to!”, besneo je di-džej.

Međutim, Kaja je bila prisebna i pokazala mu ranije poruke koje je razmenila sa tim drugom i dogovore koji se tiču njene frizure. Čak mu je pokazala i partnera svog druga, pa je Džunior shvatio da je prenaglio – ispričala je za „Scenu” Kajina prijateljica, kojoj se pevačica poverila kada se vratila sa odmora.

A post shared by K A Y A (@kaya_ostojic) on Aug 5, 2018 at 10:05am PDT

Pevačica se zbog svega veoma iznervirala, dodaje izvor pomenutog lista, ali je brzo sve zaboravila i nije dozvolila da joj to upropasti odmor. Da bi proverili svoje navode pozvali su Kaju, koja je bila iznenađena ovim saznanjem.

– To je samo još jedna u nizu nesuglasica koje postoje u svakom braku i koje se brzo izglade. Nije se desilo ništa strašno, neka se opuste dušebrižnici – kratko je poručila atraktivna Užičanka i dodala da ne može da razgovara duže jer je u velikim obavezama.

A post shared by K A Y A (@kaya_ostojic) on Aug 2, 2018 at 7:43am PDT

Inače pevačica u tajnosti sprema novu pesmu za koju je snimila i spot kakav do sada nema u svojoj pevačkoj karijeri. Kaja će publiku novom pesmom obradovati 11. septembra, na svoj rođendan.

Kajinu novu pesmu potpisuje Darko Dimitrov, koji je radio singl prvenac Anastasiji Ražnatović, a čijim talentom je Kaja oduševljena. Spot obiluje ljubavnim scenama, a Kaja je u njima veoma izazovna, te će muški deo publike biti oduševljen.