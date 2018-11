Drago Jovanović: Kako sam se oslobodio navalentne obožavateljke koja me je mesecima proganjala

Odmerenim nastupom, pristojnim izgledom i uverljivim tonom lako je pridobio milionski auditorijum. Odlukom da napusti televiziju “Pink” i napravi prekretnicu u karijeri Drago Jovanović mnoge je iznenadio. Kako je vreme prolazilo, činilo se da se definitivno povukao sa malih ekrana, ali stvarnost je bila drugačija. Šarmantni voditelj strpljivo je pripremao platformu za svoje autorsko čedo, o čemu je godinama sanjao. Krajem septembra emisija “Na prvom mestu” doživela je premijeru na televiziji “Prva”, a u razgovoru za magazin “Hello!” Drago otkriva koliko mu prija saradnja sa koleginicom Tijanom Savić, sa kojom deli studio, i objašnjava šta se zapravo krije iza odluke da napusti “Pink”:

– Na “Pinku” sam proveo trinaest i po godina. Praktično sam odrastao u toj kući. To je period za koji me veže niz lepih uspomena i prijateljstava koja, nadam se, nikada neće prestati. Lepo smo radili, lepo smo se i rastali. Odluku o odlasku nisam doneo preko noći. Posle toliko godina rada u informativnom programu osetio sam zasićenje. Sve je na neki čudan način postalo predvidivo i rutinski, retko sam osećao zadovoljstvo i mogućnost da uradim neke nove stvari. U jednom trenutku sam zastao i zapitao se šta zapravo želim. Dugo sam razmišljao o tom koraku i znao sam da neće biti lako rastati se sa divnim ljudima koje volim, ali takođe sam znao da moram dalje. Dok sam se bavio konceptom nove emisije konsultovao sam se sa kolegama sa kojima sam radio i upravo od njih dobio prve komentare.

Da li vam je prijala pauza od televizije?

– Prijao mi je predah, iako nisam pravio pauzu u poslu. Naprotiv. Protekli period bio je izuzetno dinamičan, kreativan, u nekim trenucima naporan i neizvestan, ali sam se budio i odlazio na spavanje ispunjen. To je bilo jedino važno.

Navikli smo da vas gledamo u informativnom programu, a sada vodite kolažnu emisiju o zdravlju. Koliko je izazovno prešaltati se sa jednog formata na drugi?

– Nije mi bilo mnogo teško, pre svega zbog teme, ali i zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u jutarnjem programu. Ovo je emisija koja priče o zdravlju obrađuje na zanimljiv, a opet ozbiljan i edukativan način. Uvek sam radio uživo, a sada prvi put snimam i na to sam se najteže navikao.

U voditeljskom ste tandemu sa koleginicom Tijanom Savić, sa kojom ste i privatno bliski. Da li je to recept za uspešnu saradnju ili mač sa dve oštrice?

– Kada sam osmišljavao emisiju, postavio sam sebi pitanja sa kim ću je voditi, ko će biti saradnici i na kojoj televiziji želim da se prikazuje. Odgovore sam pretvorio u ciljeve, a imao sam sreću da se svi ostvare. Tijana je bila moj prvi izbor. Prija mi njena energija, veoma je radosna i iskrena osoba i najmanje sujetna od svih ljudi iz posla koje sam upoznao. Zaista se dobro zabavljamo dok radimo i nadam se da publika to vidi.

Šta vam je, pored zdravlja, na prvom mestu?

– Meni dragi ljudi i njihovo zdravlje. Ako oni nisu dobro i srećni, to remeti i moj život.

Na ekranu odajete utisak ozbiljnog i uzdržanog muškarca. Da li ste i privatno tako odmereni?

– Nisam, naprotiv. Privatno sam ležerniji, mnogo se smejem i zabavljam, volim da budem okružen ljudima koji stvaraju takvu atmosferu. Danas je nekako sve puno ozbiljnosti, a ja se trudim da emitujem drugačiju energiju. Zato u emisiji vodim računa da održavam balans između ozbiljnih razgovora i zanimljivih informacija, jer to sam najviše ja.

Pomenuli ste sujetu. Činjenica je da je ona prisutna u svakoj profesiji, ali je u medijskom poslu, izgleda, najizraženija. Jeste li doživeli da vam kolege “podmeću nogu” i kako ste se nosili sa tim situacijama?

– Bio bih neiskren ako bih vam rekao da nisam prolazio kroz situacije u kojima me je nadvladala sujeta. To je opasan gospodar. Koliko samo pogrešnih odluka donosimo vodeći se egom i sujetom, pa izmenimo sliku stvarnosti, odnosa, potreba i drugog. Radeći na sebi trudio sam se da ih se oslobodim i od tada ih mnogo češće primećujem. Iskreno, danas mi je samo žao ljudi sa izraženom sujetom, jer su uvek po sredi slabost i nesigurnost. Nikada nisam upoznao nekog ostvarenog, jakog i sigurnog u sebe ko ima problem sa sujetom.

Ko vam je dao najdragoceniji poslovni savet?

– Moja najbolja prijateljica Aleksandra Radujko, vlasnica agencije “New Media Team”. Taj savet zapravo je podrška da u životu uradiš ono što želiš i što sanjaš, koliko god to u prvom trenutku izgledalo neizdvoljivo. Rekla mi je: “Budi spreman, biće ti teško i nekad ćeš više sumnjati u sebe nego što ćeš verovati, ali svaki razvoj je bolan. Bole i zubi kad rastu, bole nas padovi dok učimo da hodamo, bole i prva poslovna iskustva, ali ako misliš na bol, a ne na ono što želiš – onda se ne razvijaš”.

Vaš povratak na televiziju obradovao je mnoge dame. Imaju li slobodu da vam se udvaraju?

– Najviše mi pišu preko društvenih mreža. Ljudi se tako osećaju sigurnije prilikom komuniciranja. Imao sam jednu neugodnu situaciju, koja je trajala godinu dana. Dotična gospođa prvo mi je stidljivo pisala preko „Instagrama“, da bi to postalo sve učestalije, a onda je zapratila sve moje prijatelje i počela i njima da piše. Vrhunac je bio kada je počela da me prati. Tada sam prvi put shvatio koliko je pogrešno što na društvenim mrežama otkrivamo mesta gde treniramo, restorane u koje idemo, što, jednom rečju, ogolimo ceo život. U ovakvim situacijama shvatite koliko to može da bude ozbiljan problem.

Kako se završila ta priča?

– Osećaj je vrlo neprijatan. Kada je počela da mi se obraća prilikom susreta, ostavlja ceduljice i poklone, upozorio sam je da mora da prestane ili ću je u suprotnom prijaviti policiji, ali se nije uplašila. U međuvremenu sam promenio posao, a kolege su mi rekle da su je određeno vreme još viđale u ulici gde sam nekada parkirao kola. Nadam se da je ta epizoda sada gotova.

Na koji način se rešavate stresa i šta najviše volite da radite kada ne radite?

– Trudim se da moje dnevne rutine i planovi prođu uz minimum stresa. Uvek krećem na vreme, ne kasnim, ne zakazujem previše sastanaka i ne telefoniram kasno uveče. Budim se rano i uglavnom rano idem na spavanje. Redovno treniram, upravo zato da bih se bolje osećao. Meni je najlepše dok maštam da lenčarim, a kada do toga dođe, odmorim se dan, dva i počinjem da “maltretiram“ prijatelje i saradnike kako moramo nešto da radimo.

Šta vam je u ovom trenutku prioritet u privatnom životu?

– Da ste me to pitali pre nekoliko meseci, imao bih poduži spisak. Svakome naiđe period kada ispadne iz koloseka i pomisli kako se samo on suočava sa problemima. Bio bih nezahvalan kada bih tražio više i bolje od onog što imam.



Šta smatrate najvećim profesionalnim, a šta životnim uspehom?

– Profesionalnim to što imam autorsku emisiju, baš onakvu kakvu sam želeo. Životni uspeh je to što imam prijatelje iz detinjstva na koje sam ponosan i što smatram da ljudska dobrota nije slabost, pa sam nastavio da takve vrednosti negujem i tražim u drugima.