Otkaz, buran raskid, tužba za nasilje: Zbog čega se ubila bivša devojka princa Harija

Smrt popularne britanske voditeljke Karoline Flek

Britanska voditeljka Karolin Flak pronađena je u subotu u svom stanu bez znakova života, a njena porodica je potvrdila da se radi samoubistvu. Ova četrdesetogodišnja voditeljka, koja je bila poznata po širokom osmehu, krajem prošle godine se našla u centru pažnje jer ju je, njen 13 godina mlađi dečko, Luis Barton tužio za nasilje u porodici. Naime, Karolina ga ja tada navodno pretukla jer ju je prevario. Nasilje je tada prijavio komšiluk, a oglasio se i njen bivši dečko Endrju Bredi, tvrdeći da je Karolina i prema njemu bila agresivna, te da je trpeo nasilje u porodici. Zbog svega toga, voditeljka rijalitija Love Island (Ostrvo ljubavi) je umela ironično za sebe da kaže da je porodični nasilnik.

Nasilje u porodici: Voditeljka uhapšena jer je pretukla svog 13 godina mlađeg dečka!

Vest o njenoj smrti stigla je tri nedelje pre suđenja za napad nad Luisom Bartonom. Iako su bili u sudskom procesu, Karolinin bivši je slomljen zbog njene izenadne smrti, pa se od nje oprostio i na društvenim mrežama.

– Moje srce je slomljeno, imali smo nešto posebno. Nemam reči, toliko me boli, toliko mi nedostaješ. Znam da si bila sigurna pored mene. Govorila si mi da ne brineš ni o čemu kada si sa mnom. Nije mi bilo dozvoljeno da ovaj put budem tamo, pitam se i pitam i pitam – napisao je Luis uz njihovu zajedničku fotografiju.

Iako su strani tablodi pisali da je Karolin imala i probleme na poslu i spekulisali da bi to mogao biti jedan od okidača za njen postupak, ekipa “Love Island” je nakon vesti o njenoj smrti otkazala emitovanje emisije, a onda najavila da će sledeća epizoda biti posvećena Karolin.

Karolina poznata i po ljubavnoj vezi sa princem Harijem

Poznata britanska voditeljka bila je u vezi sa britanskim princem Harijem. Nakon kraha njihove ljubavi sve detalje veze objavila je u svojoj knjizi.

Par se viđao 2009. godine, a Flakova je svojevremeno ispričala kako je počela njihova veza. Navodno ih je upoznala zajednička prijateljica Natali Pinkam nedugo nakon što je Karolin raskinula jednu vezu.

— Znala sam da se druži s princem Harijem, ali ga nikad nisam srela, pa sam pomislila: „Oh, to je baš uzbudljivo“ i na trenutak sam se obradovala. Sedele smo kad je on stigao s društvom potom smo celo veče ćaskali i smejali se — podelila je voditeljka u svojoj autobiogafiji Storm in a C Cup. — Upoznati se s princem je tako neobično da bi bilo čudno ne priznati to. Međutim, kada je priča o tome objavljena, to je bilo to. Morali smo da prestanemo da se viđamo. Više nisam bila Karolin Flak, televizijska voditeljka, već Karolin Flak, ona Harijeva iz nižeg staleža.

Kanije je bila u vezi sa Harijem Stajlsom iz tadašnje grupe “One Direction“.