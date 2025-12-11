Srećne vesti potvrđene! Porodica Dejana Tomaševića danas prima čestitke

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Dejan Tomašević izabran je danas u Beogradu za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Tomašević je na mestu predsednika OKS zamenio Božidara Maljkovića. Tomašević je danas jednoglasno izabran za predsednika OKS na prvoj redovnoj sednici Skupštine OKS u olimpijskom ciklusu Los Anđeles 2028. prenose agencije. Instagram printscreen

Dejan Tomašević u karijeri je igrao za Borac, Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, Taukeramiku, Pamesu, Panatinaikos i PAOK. Tomašević je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatne medalje na Svetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, kao i srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. Sa nacionalnim timom osvojio je tri zlatna odličja (1995, 1997. i 2001.) i jednu bronzu (1999.) na Evropskim prvenstvima.

Dejan Tomašević je od 2011. do 2015. godine bio potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije. On je potom od oktobra 2015. do novembra 2019. bio na funkciji generalnog sekretara KSS.





