Spektakl Nede Ukraden u Zagrebu: Publika pevala u glas, unuci bodrili baku iz prvog reda

Neda Ukraden održala je koncert u Zagrebačkoj areni za koji su karte rasprodate danima unapred.

Publika je od prve do poslednje pesme horski pevala, a svaki Nedin hit pozdravila je ovacijama.

Pevačica, koja iza sebe ima višedecenijsku karijeru, potrudila se da publici u Zagrebu priredi noć za pamćenje, a pesme su se samo nizale: “Da se nađemo na pola puta”, “Zora je” ...

Koncert je bio podeljen u nekoliko segmenata, a Neda je na pripremi radila mesecima. Za svaki segment, pevačcia je imala specijalan autfit.

Put Zagreba je krenula zajedno sa porodicom. Osim ćerke Jelene i zeta Pece, uz nju su bili unuci: Aleksandra, Neda i Dušan koji su centar njenog sveta.

Koncert je završen uz višeminutne ovacije, a mnogi fanovi su nakon nastupa istakli da je Neda još jednom potvrdila zbog čega je smatraju jednom od najvećih muzičkih zvezda regiona.

