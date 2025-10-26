Danas Sašina verenica, nekad gospođa Srejović: Evo u kakvom su odnosu Zorana i Bogdan, ćerka živi sa njom

Zorana Tasovac uskoro će postati gospođa Kovačević. Verenica Saše Kovačevića postala je i zvanično, a snimak kojim je pevač juče pokazao da su njihovu desetogodišnju vezi podigli na veći nivo, oduševio je sve.

Iako ih venčanje tek očekuje, zaljubljeni par već godinama živi pod istim krovom. Porodični raj izgradili su u jednom luksuznom novobeogradskom kvartu, gde je Saša pre nekoliko godina kupio stan. OVDE pogledajte i kako njihov dom izgleda.

Dugi niz godina Saša i Zorana srećni su jedno pored drugog, ali nije neznanica da je lepa manekenka već jednom bila u braku, i to sa nekadašnjim dečkom Cece Ražnatović, Bogdanom Srejovićem. Iz ljubavi rođena je njihova ćerka Isrka, koja je oboma centar sveta. Brak nije opstao, a Bogdan je svoju sreću pronašao pokraj Jovane Ljubisavljević sa kojom je u januaru ove godine, baš na Krstovdan, dobio sina.

Antonio Ahel/ATA Images

I mada je svako krenuo na svoju stranu, verenica Saše Kovačevića i te kako je u stalnom kontaktu sa svojim bivšim suprugom Bogdanom. Posle neuspešnog braka, koji se raspao za pet godina, ćerkica Iskra najveća je njihova spona i dan - danas.

Sadašnja devojka, a od juče i verenica Saše Kovačevića, Zorana, iako se od Bogdana razvela pre devet godina, o njemu ima i te kako lepo mišljenje. U kakvom su njih dvoje, zaista odnosu, otkrio je niko drugo do popularni pevač pre nekoliko godina.

- Zorana i Bogdan su oduvek bili i ostali u odličnim odnosima. To ne komentarišem jer ne želim da ulazim u tuđi život. Meni je vrlo drago ako su on i Ceca zaljubljeni, a to je najlepša stvar koja se može dogoditi čoveku, pored dece - istakao je Saša Kovačević pre koju godinu, još dok su Bogdan i Ceca bili u ljubavi, pisao je Srbija Danas. Osim što se veza Cece i Bogdana raspala, sve ostalo i dan - danas je isto. Zorana je srećna pokraj Saleta, a u Bogdanu vidi prijatelja i sjajnog oca svoje ćerkice.

Milan Maricic/ATAImages





