Sve emocije u jednoj slici: Suzana Jovanović TRUDNA, Saša je nežno grli oko stomaka FOTO

Suzana Jovanović i Saša Popović u braku su preko dve decenije i jedan su od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kada je upoznao buduću suprugu, prvi čovek muzičke industrije u Srbiji imao je 42 godine i status velikog zavodnika. Privatna arhiva

‒ Čim sam video Suzanu onako lepu, zgodnu i nasmejanu, unela je neku vedrinu u moj dotadašnji pomalo monoton život. Nijednog trenutka nisam razmišljao da li treba da otpočnemo zajednički život. A to da sam zavodnik, to je već izvikana stvar, mislim da su tome doprineli mediji ‒ rekao je jednom prilikom Popović.

Venčanje Saše Popovića i Suzane Jovanović davne 1998. godine i danas se smatra jednim od najglamuroznijih, a kadrove sa crkvene ceremonije objavila je i televizija Pink. Mladoženja je imao crno odelo, dok je mlada nosila klasičnu venčanicu i veo. Kumovi su im bili Lepa Brena i Boba Živojinović, a venčanju su prisustvovali najpoznatiji pevači tog vremena: Vesna Zmijanac, Predrag Živković Tozovac...

Petar Đorđević

Posle venčanja, Suzana je odlučila da se posveti porodici.

‒ Nikada nisam zažalila zbog te odluke. Štaviše, opet bih isto uradila.Koleginice su mi često govorile: „Da sam na tvom mestu, da mi je Saša Popović muž, ne bih silazila sa televizije“ ‒ otkrila je pevačica u razgovoru za Alo!.

‒ Popularnost me nikada nije zanimala, pogotovo ne danas. Gledam da me u medijima ima s merom, i to ako treba nešto da prezentujem. U suprotnom, obično sam novinarima govorila da pozovu nekog mlađeg, ko tek gradi karijeru. Znam kako je meni bilo kad sam počinjala.

Na internetu se nedavno pojavila slika bračnog para iz mladosti, nikada viđena u javnosti. Suzana je u poodmakloj trudnoći, Saša je nežno drži oko stomaka. Nekoliko meseci kasnije porodici se pridružila ćerka Aleksandra. Instagram