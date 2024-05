Svanuo je i taj dan: Ćerka Snežane Dakić slavi punoletstvo, voditeljka ne može da sakrije emocije

Ćerka Snežane Dakić slavi 18. rođendan

Zar je moguće da je prošlo već 18 godina? Ćerka Snežane Dakić danas je punila upravo toliko.

Laura Mikić, zgodna mlada dama koju je popularna voditeljka dobila u braku sa biznismenom Vladom Mikićem, blista na proslavi punoletstva, a tom posebnom prilikom oglasila se i ponosna mama.

Instagram/Snežana Dakić

“Mislila sam da ću plakati, a smejala sam se. Zato što plačem već pola godine pri pomisli na ovaj divan dan od sreće i emocija”, napisala je Snežana na Instagramu uz zajedničke fotografije.

"A sada mi je nekako i laknulo, zato što znam da si porasla u odgovornu i savesnu devojku, sada i zvanično. Volim te oduvek, uvek i zauvek. Srećno punoletstvo, moja srećo! P.S. Znam da ćeš da tražiš da skinem neke slike, ali neću, cause you are amazing, just the way you are.” Instagram/Snežana Dakić

Lepa Laura blista u elegantnoj beloj haljini koja joj stoji kao salivena. Ćerka Snežane Dakić nedavno se okušala i kao manekenka, a uskoro završava gimnaziju, gde je odlična učenica.

- Ne pokazuje želju za televizijom, niti za novinarstvom. Planira da studira Pravni ili Fakultet organizacionih nauka. Odlično govori engleski i nemački, a volela bi da se bavi manekenstvom dok se još školuje - istakla je njena mama svojevremeno. Instagram/Snežana Dakić

I autorka kultne emisije "U trendu" na slavlju izgleda spektakularno, kako već ona ume. No, večeras ju je ipak zasenila ćerka, koja zaista ostavlja bez daha u prelepoj beloj kreaciji. Tu je i raskošni buket.

Čestitke se nižu, a neko je u komentarima primetio: “Koliko ličite!”