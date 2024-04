Ko bi rekao da je takva? Komšije otkrile istinu o Dragani, sve se dešavalo kad ode u Kasidol

Dragana Mirković u Kasidolu ista ili ne?

Razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića i dalje je tema broj jedan u Srbiji.

Važili su za jedan od najskladnijih parova na sceni, pa nije ni čudo što su zajedničkim snagama uspeli da stvore čitavu imperiju, a njihovo najveće bogatstvo definitivno su sin Marko i ćerka Manuela.

M. M./ATA Images

Toni se iselio iz dvorca, Dragan je sa decom ostala u njemu, a ubrzo su se supružnici i otpratili sa društvenih mreža, gde su delili zajedničke uspomene.

Pevačica nije krila razočarenje i tugu, pa je stala pred kamere hrvatskog portala i rekla da trenutno prolazi kroz težak životni period, ne želeći da blati i priča loše o uskoro bivšem mužu.

Pred kamere medija stale su i komšije Dragane Mirković u Kasidolu koje su u emisiji "Metar moga sela" progovorile o do sada nepoznatim detaljima iz života pevačice.

Naime, meštani su govorili na goruću temu razvoda Tonija i Dragane, ali i o tome kako se ona ponaša kada dođe u svoj rodni kraj. M.M./Ata Images

- Ona kada dođe ovde ponaša se seljački, kao i običan narod, kao i svi seljaci - rekao je jedan od njih, dok je drugi izneo jasan stav da je Dragana trebalo da smanji svoje poslovne obaveze posveti se mužu, jer su muškarci prema njegovim rečima "alfa mižjaci".

Najiteresantniji odgovor, odnosno, filozofiju o razvodu slavnog para izneo je treći meštanin.





- To sam pročitao u filozofskim spisima. Brak je jedna kaca izmeta koja stoji na Suncu zapečena i kad neko treći dođe i promeša to zasmrdi užasno. Eto vidite zasmrdelo je od Austrije do Kasidola - rekao je on.

Podsetimo, muzička zvezda podnela je zahtev za razvod, a uveliko je počelo da se spekuliše i o podeli imovine.

- Sa žaljenjem moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugo moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, sve to vreme mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom.

- Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali.

- Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavljajući tačku na naš brak.

- Ja svakako ostajem dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici.

- Prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina.

- Zbog svega toga, ovo je moje jedino obraćanje povodom svega, medijima zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji.

- Molim vas da poštujete ovu odluku i da ne povećavate težinu trenutka kroz koji cela naša porodica prolazi - napisala je Dragana Mirković.