Pavle Mensur raskinuo veridbu, pa potrčao u zagrljaj ćerke poznatog pevača: Da li je ona krivac?

Objave na društvenim mrežama odavno su postale najrelevantniji izvor informacija. Tako smo, kada su sa Instagrama nestale zajedničke fotografije, saznali da su Pavle Mensur i Nastasja Stošić raskinuli veridbu. Privatna arhiva

U septembru 2023. godine na ruci lepe voditeljke zasijao je prsten, a da ga je dobila od Pavla, potvrdila je u emotivnoj objavi:

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana i volim najviše što mogu. Ali, ja sam verena.

Imajući u vidu da je Pavle Mensur miljenik ženskog sveta, Nastasija je otvoreno poručila:

- Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite. Ali, nije mi žao, on je zvanično moj. Privatna arhiva

Po svemu sudeći, ta opomena više ne važi. Mladi glumac objavio je fotografiju sa Sofijom Šašić, ćerkom pevača Željka Šašića. Da li su zbog nje Pavle Mensur i Nastasja Stošić raskinuli veridbu?

Ipak, imajući u vidu da je mladi par i ranije raskidao i mirio se, pa čak i brisao zajedničke fotografije, nije isključena mogućnost da ih ponovo vidimo zagrljene i srećne. Privatna arhiva