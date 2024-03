Ljubav, smrt i poniženje: Bivša žena Sanje Ilića otkrila zašto joj je njegov sin zabranio da dođe na sahranu

Bivša žena Sanje Ilić tri godine živi sa bolom

Pre tri godine, u jeku pandemije, stigla je tužna vest o smrti Sanje Ilića. Cenjeni kompozitor, koji je preminuo od posledica korone, sahranjen je 12. marta na Novom groblju u Beogradu.

Na poslednji put ispratili su ga članovi uže porodice. Među njima nije bila druga supruga Tatjana Karajanov.

Boško Karanović

– Vest o Sanjinom odlasku bila je neizdrživ šok za mene – istakla je u intimnoj ispovesti za Story Tatjana, koja se za Sanju udala 2016. Iako brak nije potrajao, ostali su u bliskim odnosima.

– Posle razvoda ostao je lep dogovor da ćemo se uvek sresti na prijateljskoj kafi i ispričati o dogodovštinama i postignućima u našem životu. Planirajući susret sa njim na kome bih mu pustila novu kompoziciju na kojoj sam radila, ostala sam zatečena kada sam čula da je u kovid-bolnici.

Nekako sam ipak ostala mirna. Želela sam da verujem da će sve biti dobro, da ćemo za koji dan zajedno analizirati moju pesmu i da ću slušati o planovima za njegov koncert. Kada sam čula tužnu vest, nisam mogla da verujem da je tako. Danas samo želim da ga se što više sećam – priznala je Tatjana.

A.K./ATAImages

O razlozima zbog kojih nije prisustvovala sahrani čoveka čije je prezime nosila bivša žena Sanje Ilića je rekla:

– Ponekad nam život donese toliko teške trenutke da mislimo da ih nećemo izdržati. Zatim ih nekako preživimo i iznenadimo se svojoj snazi. Taj dan, 12. mart 2021, pamtiću kao jedan od najtežih u životu. Važno mi je bilo da uradim stvari ispravno, a nisam imala nikakvih opcija osim da se pomolim da sve prođe u redu.

Pandemijska situacija je nalagala da se Sanjin ispraćaj obavi u užem krugu porodice. Sa mojom molbom da dođem na sahranu Sanjin sin nije bio saglasan. Shvatila sam da, administrativno, od pre četiri meseca ja tamo više ne pripadam, iako sam osećala da sam tu svom svojom dušom i srcem. Ispoštovala sam odluku porodice i ostala u svom bolu kod kuće.





Milan Maričić/ATAImages

Tatjana Karajanov ispričala je kako se osećala kada je videla naslove u medijima.

– Smatram da nije učinjena nepravda prema meni nego prema Sanji i njegovom ispraćaju. Razumem medijsko interesovanje jer je on bio veliki čovek. Neizdrživ osećaj je bio videti da se moje ime pominje u tom kontekstu, u situaciji gde bi trebalo da se govori samo o njegovom umetničkom stvaralaštvu i doprinosu ovoj zemlji. Sanja je primer svim umetnicima i zaslužuje da ga slave generacijama. Luka Šarac

Komentarišući izjavu Andreja Ilića, Sanjinog sina iz braka sa glumicom Zlatom Petković, da ona nije bitna jer je bivša supruga, Tatjana je kazala:

– Ne osećam da treba da se branim od toga, ne zameram mu to. Kao psiholog, psihoterapeut, a i homeopata, mogu da razumem da Sanjin sin nije mogao da vidi ljubav koju smo imali. I od njega se to ne može očekivati. Upravo zato njegovu izjavu nisam shvatila lično.

Dodala je da i dalje oseća Sanjinu ljubav, te da će je uvek gajiti u srcu kao najlepše sećanje na njega.

– Razumem bol porodice, a još više razumem težinu u kojoj se našao njegov sin, izgubivši i drugog roditelja. Ja sam i dalje otvorena za svakog člana Sanjine porodice i uvek ću biti tu za njih.

Luka Šarac

Na kraju intervjua bivša žena Sanje Ilića osvrnula se i na njihov razvod.

– Nije lako balansirati odnos i biti javno izložen. Nas je spojila muzika i naše umetničke duše su pronašle svoje zajedništvo. Međutim, bilo je mnogo neprijatelja našeg braka, predrasuda u vezi sa našim spojem. Oboje smo se borili i znam da sam učinila sve što sam mogla svojim terapeutskim znanjima i veštinama, sve dok konačno i ja nisam shvatila da moram sve da pustim i prepustim Božijoj volji – da bude sve kako je namenjeno da bude.

Svakako, to sada ništa više nije važno. Važno je samo ono kako smo se promenili posle nekog odnosa i važna je zahvalnost za takvu priliku. Ponekad je dovoljno da sa nekim provedemo samo nekoliko dana i da to zauvek ostavi trag na naš život. Važno je ceniti to, krajnji rezultat, a ne proces – zaključila je. Boško Karanović