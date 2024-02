Haris konačno prekinuo tišinu o razvodu: Ne razgovaram sa decom o tome, sve pitajte Melinu

Razvod Harisa i Meline Džinović tema je danima

Haris Džinović i njegova supruga Melina razvode se posle više od dve decenije ljubavi, koju su krunisali ćerkom Đinom i sinom Kanom.

Emotivnu vezu započeli su davne 2002. godine, a tek 2014. odlučili su da naprave svadbeno slavlje.

Foto: Miloš Nadaždin

O razvodu se bivši supružnici samo na kratko oglasili.



- Razumejte me, ne bih pričala na tu temu. Hvala na pozivu, prijatno - poručila je Melina nakon što je javnost saznala da se razvode.





Haris Džinović je istakao da se sprema da ide na put.

- Ne mogu davati komentar, spremam se da idem na put. Sada ne mogu davati nikakve komentare - poručio je Haris za „Blic“. Antonio Ahel/ATA Images

Haris sada je prvi put progovorio o krahu braka. Kako je istakao, sa decom ne priča o tome, ali oni najbolje znaju šta se dešava.









- Čujem i vidim šta se piše o meni, ne želim da dajem izjave. Sad da me pitaš za intimne stvari nema smisla. Ništa me ne pogađa, ništa od toga nije istina., nisam hteo da dajem. Ne razgovaram sa decom o tome, pitajte sve one koji su članovi porodice. Ne razgovaram sa njima o situaciji, znaju oni šta se dešava, pitajte Melinu, ja ne znam ništa - rekao je Haris.

Haris je progovorio i o ćerki Đini koja je sve više u medijima. M.P./ATA Images

- Ne smeta mi što je Đina lepa, ja se ne mešam ne savetujem, može doći do sudara mišljenja, o društvenim mrežama ne želim da znam, nisam upućen, to prepuštam njoj, ona zna šta radi. Ako joj dobro ide onda je uspešna. Ako je odlučila, što da ne bude u javnosti. Sin Kan nekad dođe na nastup, kako im padne na pamet. Ne znam šta je u njihovoj glavi za moje nastupe - rekao je on.

Napomenuo je da će se raduje budućnosti.

- Ja dobre i loše uspomene ostavljam iza leđa, od prošlosti nema ništa. Niti može da se promeni niti ništa. I da se kajem i da se radujem to ne pomaže ništa. Na budućnost gledam otvorenih očiju, nemam negativnih aspekata, gledam da iskoristim sve momente u životu koji mi se pružaju - rekao je Haris u emisiji „Premijera vikend specijal“, prenosi „Blic“. Antonio Ahel/ATAImages