Nisam rastao kao dete bogataša, možda moj sin hoće... Ovako je Miloš Biković govorio o porodici

Ovako je Miloš Biković govorio o porodici

Miloš Biković postao je otac i to je ovih dana udarna vest u našem javnom životu. Njegova izabranica Ivana Malić na svet je donela dečaka kojem su dali staro ime moćnog značenja, Vasilije.

S obzirom na bolnu činjenicu da je njemu od malih nogu nedostajala figura oca, nema sumnje da će se popularni glumac ovoj ulozi posvetiti sa posebnom pažnjom.

Boško Karanović

Više puta je govorio o svom detinjstvu, koje nije bilo uvek srećno i lako. Njegovi roditelji rastali su se kada je imao šest godina, a svojevremeno ih je u jednoj emisiji opisao kao crtani film, jer su se dva puta venčavali i dva puta razvodili.

Miloš i njegov brat Mihailo, koji se kasnije zamonašio, ostali su sa majkom Marijom, a otac Milan je nakon konačnog rastanka otišao u Nemačku. Preminuo je 2006. godine. Privatni album

- Ne sećam se vremena kada smo bili svi na okupu, ali znam da sam ih prvi i jedini put video zajedno kada sam imao 18 godina. Sedeli su za stolom i doručkovali – rekao je jednom prilikom.

A posle premijere filma “Sluga”, zgodnog glumca koji veliku popularnost uživa i u Rusiji pitali su da li možda ima nešto zajedničko sa glavnim junakom. Instagram

- On je rastao kao sin bogataša, ja nisam. Možda moj sin hoće. U ranoj mladosti sam naučio da se odričem onoga što roditelji ne mogu da mi priušte. To me nije umanjilo kao dečaka, kasnije tinejdžera i muškarca. Oni koji su imali sve nisu znali vrednosti ne samo materijalnih stvari, već i onih životnih.