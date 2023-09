Nisam rastao kao dete bogataša, možda moj sin hoće... Ko je bio otac Miloša Bikovića

Miloš Biković oduševio je javnost lepom vešću da će postati otac. Njegova izabranica Ivana Malić pohvalila se trudničkim stomakom, a on je tim povodom izdao i zvanično saopštenje: „Srećni smo što ćemo uskoro postati roditelji. Ovo je važan, verovatno najvažniji momenat u našim životima”. S obzirom na bolnu činjenicu da je njemu od malih nogu nedostajala figura oca, nema sumnje da će se popularni glumac ovoj ulozi posvetiti sa posebnom pažnjom. Instagram

Miloš je više puta govorio o svom detinjstvu, koje nije bilo uvek srećno i lako. Roditelji su se rastali kada je imao šest godina, a svojevremeno ih je u jednoj emisiji na hrvatskoj televiziji opisao kao "crtani film", jer su se dva puta venčavali i dva puta razvodili.

- Kada sam se rodio oni su već bili razvedeni drugi put, tako da nisam ništa "doživljavao", samo sam se našao u tome. Oni su se zaista iskreno voleli, ali nisu znali jedno sa drugim, to je činjenica.

Boško Karanović

Miloš i njegov brat Mihailo, koji se kasnije zamonašio, ostali su sa majkom Marijom, a otac Milan je nakon konačnog rastanka otišao u Nemačku. Preminuo je 2006. godine.

- Postojao je jedan period kada su se roditelji nakon razvoda pomirili i bili šest meseci zajedno, ali su se potom trajno rastali. Ne sećam se vremena kada smo bili svi na okupu, ali znam da sam ih prvi i jedini put video zajedno kada sam imao 18 godina. Sedeli su za stolom i doručkovali.

Privatni album

Posle premijere ruskog filma "Sluga" Miloša su pitali da li možda ima nešto zajedničko sa glavnim junakom.

- On je rastao kao sin bogataša, ja nisam. Možda moj sin hoće. U ranoj mladosti sam naučio da se odričem onoga što roditelji ne mogu da mi priušte. To me nije umanjilo kao dečaka, kasnije tinejdžera i muškarca. Oni koji su imali sve nisu znali vrednosti ne samo materijalnih stvari, već i onih životnih.