Odgovor koji je javnost čekala! Anica Lazić otkrila zašto je sa 39 godina starijim Lazarom: Ti ljudi su umorni...

Devojka Lazara Ristovskog više ništa ne krije

Sada kada je prošlo neko vreme nakon što su obelodanili svoju vezu, Lazar Ristovski i njegova nova devojka Anica Lazić mogu da potpuno uživaju u ljubavi. Instagram

Par se skućio u luksuznom stanu, posećuju razne manifestacije zajedno, i nije ih briga za brojne komentare o velikoj razlici u njihovim godinama.

Sama Anica počela je češće da objavljuje detalje iz svoje veze, te je tako čestitala svom dragom rođendan na Instagramu, ali je i delila brojne pozitivne komentare koji slave njihovu ljubav. Instagram

Ali i dalje ima onih koji ne mogu da zamisle kako bi ljubav između njih dvoje mogla da funkcioniše. Nekima i dalje nije jasno kako generacijski jaz ne utiče na njihovu svakodnevicu, i kako se brane od začuđenih pogleda na ulici.

Čini se da je Anica dala odgovor na te sumnje danas na svom Instagram profilu, i pokazala da je njena veza sa Lazarom daleko ozbiljnija nego što bi neko mogao da pretpostavi.

Instagram

Naime, devojka Lazara Ristovskog objavila je šaljivi post u kom se navodi da ukoliko želite sreću, morate je naći sa starijim partnerom.



- Ako želite da budete srećni, pronađite stariju ženu od 1990. do 1999. i oženite je. One su umorne - podelila je Anica i ispod napisala: "Smešno i pomalo istinito". Da li to znači da je spremna da se uda? Jedno je sigurno, sa starijim partnerima može da se planira budućnost. Instagram