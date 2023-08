Zete, javnost zaslužuje da zna pravu istinu o našem odnosu! Neda Ukraden sve objavila javno FOTO

Ništa nije važnije od porodice, poručuje Neda Ukraden, čiji se privatni svet vrti oko ćerke Jelene i troje unuka, ali i zeta s kojim ima poseban odnos. Danas je Predragu Peci Minoviću rođendan, a jedna od prvih čestitki stigla je, pogađate, od tašte. Instagram

“Dragi zete, da si nam još dugo zdrav i živ, i da uživaš sa svojom Jecom i decom! Od srca ti želi tašta Neda”, napisala je popularna pevačica pored zajedničke fotografije sa Predragom, “najboljim zetom na svetu”, kako ga je opisala na početku objave.

Čestitku mu je poslala i supruga Jelena: “Za sledeću godinu ljubavi i ispunjenja snova. Srećan rođendan, one and only”.

Neda često ističe koliko voli i poštuje Pecu, a obožavanje je bez sumnje obostrano. Verovali ili ne, on je istetovirao ime i prezime pop dive na svojoj ruci, što je neke oduševilo, a neke iznenadilo. Jer, u porodičnim pričama na balkanskim širinama i dužinama ljubav između tašte i zeta uglavnom postoji samo u vicevima. No, Neda i Peca su izuzetak od “pravila”, i to drastičan.

Inače, njena ćerka Jelena je vlasnica salona za negu lepote i direktorka marketinga, dok je Minović vlasnik dečje igraonice. Roditelji su Aleksandre, Nede i Dušana. Međutim, Predrag iza sebe ima još jedan brak. U toj zajednici dobio je ćerku Milicu, koja danas ima 28 godina. Svi se sjajno slažu, vole se i uvažavaju, a dokaz je i Miličin profil na Instagramu, gde je ponosno istakla da je “starija sestra”. Instagram