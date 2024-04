U domu pop dive danas je veliko slavlje: Najvažniji datum u životu Nede Ukraden, čestitke stižu sa svih strana

Ćerka Nede Ukraden slavi rođendan

Porodica je uvek na prvom mestu, u svakoj prilici ističe Neda Ukraden.

Slavna pevačica, koja je na sceni više od pola veka, a popularnost joj, kako se čini, s godinama raste, u karijeri je ostvarila sve što je želela, ali njena najveća radost su ćerka, unuci i zet.

Boško Karanović

A danas je važan dan u ovom domu punom ljubavi, topline i harmonije. Zapravo, najvažniji datum u životu pop dive. Dan kada je postala majka.

“Najlepša moja ružo, mamina srećo, radosti i ponosu moj! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco, da mi budeš zdrava i vesela još dugo, dugo! Ljubi te tvoja majka Neda”, napisala je uz fotografiju sa ćerkom, a pored njih dve u prvom planu je i buket crvenih ruža.

Jelena Bilbija Minović, jedina ćerka Nede Ukraden, puni 43 godine.

Ona nije pošla majčinim stopama. Ne voli mnogo da se eksponira, a inače je direktorka marketinga i vlasnica salona za ulepšavanje.





Osim što je uspešna poslovna žena, Jelena je majka troje dece i srećno je udata za Predraga Pecu Minovića.

Zet obožava Nedu, a i ona njega. Čak je istetovirao njen potpis na ruci, pokazujući koliko joj je privržen. Boško Karanović

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvek ću stajati uz njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to više nego dovoljno, uvek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, a zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu - rekla je pevačica svojevremeno.