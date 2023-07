Oglasila se Olivera Gudelj nakon veridbe Nemanje i Anastasije: Nekad deci oprostim neke stvari

Olivera Gudelj se oglasila



Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj objavili su veridbu, a javnost je čekala reakciju fudbalerove majke. Naveliko se pisalo da se ženski članovi porodice Gudelj ne slažu baš najbolje sa Nemanjinom izabranicom, a ni sa Cecom Ražnatović, a kako Olivera retko kad objavljuje na društvenim mrežama, mnoge je iznenadio tajming njene poslednje objave.

Olivera Gudelj objavila je na svom Instagram storiju snimak nikad prežaljenog Nebojše Glogovca kako govori o svom odnosu sa decom.

„Pa meni to moje dete kaže, ja sam užasno srećan kad mi to kaže – Tata, super je što ti nisi zaboravio da si bio dete. Pošto ja njima tako oprostim neke stvari, ili se sa njima iznednačim ponekad. Super je što ti nisi zaboravio da si bio dete, mama je malo zaboravila, mama je stroža. Dete, to se tako kolokvijalno zove, u stvari čoveka treba da sačuvaš u sebi, treba da sačuvaš ono što nas razlikuje od životinja, taj neki duh, pravog gledanja na svet, ne onog ambicioznog ili osvajačkog, kompleksaškog. Ne tog, nego to kako dete gleda sve, nekako bez koristi“, navodi se u emotivnom video snimku na kom govori Nebojša Glogovac.



Šta je Olivera Gudelj htela da poruči ovim snimkom u ovom trenutku, nećemo znati, ali mudre reči našeg velikog glumca prikladne su za svaki trenutak. Sigurni smo da je Olivera privatno čestitala sinu i snajki, kao i da će biti među najveselijim zvanicama na venčanju.

Glasine da ženski deo porodice Gudelj, Olivera i Vanja, ne odobravaju Nemanjin izbor, iznova su se potvrdile kad su izorastale čestitke za Anastasijin rođendan, a nisu se oglašavale ni povodom vesti da je par izgubio bebu.

