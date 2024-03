Nemanja Gudelj majci sve oprostio, pogledajte prvu fotografiju Olivere i Anastasije

Anastasija Gudelj pozirala sa Nemanjinom majkom i sestrom

Otkako se zaljubio u Anastasiju Ražnatović, koja mu je u međuvremenu postala i supruga, spekuliše se da je Nemanja Gudelj u lošim odnosima sa majkom Oliverom i sestrom Vanjom.

Navodno, one nisu bile na njihovoj svadbi letos, a osim toga više ne žive s njim u Španiji, već su se vratile u Holandiju.

Instagram

No, fudbaler Sevilje danas je iznenadio javnost. Za to mu je bila dovoljna samo jedna fotografija, i to supermoćna, jer su se na njoj našle najvažnije dame u njegovom životu.

"Srećan Dan žena, moje tri superžene!", napisao je ispod slike na kojoj vidimo njegovu suprugu, majku i sestru, skockane pred verovatno zajednički izlazak za Osmi mart.

Nasmejane, srećne, doterane... Ima istine u onome da slika govori više od hiljadu reči. Uostalom, to potvrđuju i komentari. "Bravo, Nemanja, ovom slikom si sve dušmane ućutkao", stoji u jednom.

Vanja je ostavila srce, neko je primetio da su sve tri prave lepotice i da nedostaje samo Ceca, a neko se zapitao da li je, možda, Anastasija u drugom stanju, verovatno zato što je rukom prekrila stomak. Instagram/raznatovicanastasija

Gospođa Olivera odabrala je elegantnu crvenu kombinaciju od glave do pete, Vanja je blistala u crnom kompletu, dok se Anastasija odlučila za neto ležerniju varijantu.