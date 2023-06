Slavica Ćukteraš prijavila bivšeg muža policiji: Fudbaler pevačici slao preteće poruke

Slavica Ćukteraš prijavila je bivšeg muža Vladimira Avramova novosadskoj policiji. Prema navodima domaćih medija, golman je pevačici slao niz pretećih poruka. Youtube printscreen Kako Telegraf saznaje, slučaj je evidentiran u policijskoj upravi Novi Sad, a Avramov se trenutno nalazi u inostrantvu i po povratku u zemlju biće saslušan. - Ona je prijavu podnela juče, nakon što joj je Avramov u više navrata slao preteće poruke, a povod je navodno spor oko starateljstva nad detetom - naveo je neimenovani izvor. Pročitajte: Slavica Ćukteraš zanemela od šoka, preminuo je tako mlad - Putuj s anđelima, dobri moj... Slavica nije želela da komentariše agoniju kroz koju prolazi. - Nemam komentar. Neću to komentarisati, ne, ne... Nadam se da me razumete - rekla je pevačica u kratkoj izjavi za Telegraf. Instagram Ćukteraš i Avramov bili su u braku pet godina, a ćerku Viktoriju dobili su u oktorbu 2016. Pevačica je početkom 2020. godine potvrdila da se razvela, kada je za bivšeg supruga imala samo reči hvale. - Vlada je jedan divan čovek. Predivan otac, požrtvovan otac, podrška moja svestrana i dan danas. Njegova trenerska karijera krenula je uzlaznom putanjom, postao je jako tražen u Evropi... Jedan veliki gospodin. Ja sam želela da se vratim svom poslu, on takođe, nije želeo nezadovoljnu ženu... Jednostavno, dogovorili smo se da svako krene svojim putem da bismo oboje bili srećni i da bi dete imalo srećne roditelje. Bio je sporazumni razvod koji se sastavio u minut i po. Drago mi je što s takvim čovekom imam dete, jer on zaista Viktoriju gleda kao sto očeva, a znamo koliko je muška figura u porodici potrebna - govorila je tada Slavica Ćukteraš.