Džaba titule kada tu nije porodica: Nikola Jokić oduševio odgovorom, ove reči će vas raznežiti

Porodica Nikole Jokića mu je sve na svetu



Mediji ne prestaju da bruje o Nikoli Jokiću, koji je na putu da postane jedan od najuspešnijih košarkaša u istoriji ovog sporta. Jokić je sa Denverom stigao i do treće pobede u finalu NBA lige juče, i sada im potrebna samo još jedna kako bi postali novi šampioni. Nikola je pobedu proslavio sa svojom porodicom - braćom, suprugom Natalijom i njihovom malenom Ognjenom, pokazavši još jednom da mu je porodica sve na svetu. Photo by Mike Ehrmann/Getty Images

Za Nikolu Jokića ne interesuje se javnost samo zbog neverovatnih sportskih rezultata. Njegov privatni život je pod lupom, a novinari posebno vole da ga pitaju kako se dosetio da pertlom veze venčani prsten za patiku dok je na parketu. Mediji su takođe uhvatili nekoliko trenutaka kada Nikola gestikulira Ognjeni koja prati tatine pobede sa tribina, a košarkaš je konačno odgovorio šta mu tačno znači taj gest.

Iako se spekulisalo da posle utakmice pokazuje na domali prst na kom treba da stoji burma, ili da hoće da kaže da je na putu ka NBA prstenu, Jokić je razjasnio jednoj novinarki šta time hoće da poruči porodici na tribinama.



- Moja porodica mi je najbitnija, i oni su uvek kraj mene. Nosim venčani prsten na levoj patici zbog toga, time im pokazujem ljubav. Stalno im šaljem poljupce sa terena, a kada, to je zapravo stara pesmica o ježu koji ide da spava. Supruga trenerastalno je pevala tu pesmicu mojoj ćerki, i Ognjena obožava tu pesmicu. Moja porodica me štiti, to je nešto što je moje, niko ne može da mi to oduzme - rekao je naš sportista.