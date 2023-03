Iva Štrljić potpuno iskreno o ocu Milanu: Ožiljci na srcu nose se ceo život...

Iva Štrljić potpuno iskreno o ocu Milanu

Odnos Ive Štrljić i njenog oca, proslavljenog jugoslovenskog glumca Milana Štrljića, ma koliko ona o njemu govorila, neiscrpna je tema novinrskog interesovanja. Štaviše, konstantno se stiče utisak da je priča nedorečena.

‒ Nije važna moja priča, mnogo je važnije poslati kvalitetnu poruku onim o čemu pričaš. Nije suština da neko „čeprka“ po mom životu tražeći nešto što bi se posle prepričavalo po restoranima i salonima. Kad odgovaram na vaša pitanja, pružam vam nešto što je, složićete se, dragocenije od trača, a to je onaj najmekši deo duše poznat svima koji nose neku sličnu bol – ispričala je Iva za HELLO! i dodatno pojasnila odnos koji decenijama intrigira javnost.

‒ Kad govorim o svom ocu, skrećem pažnju na važnost očeva unutar porodica, na snagu njihove ljubavi i prisustva, jer je i ona temelj samopouzdanja i samosvesti nekih devojčica i dečaka koji odrastaju. Umemo na tu ulogu olako da bacimo senku, ne shvatajući da smo je bacili možda i na neku ranicu našeg deteta. Često se zbog te, ako tako mogu da kažem, iščašenosti u odnosima sa tatama, ožiljci i tegovi na srcu nose ceo život. E, zato je važno olakšati detetu, naći način da se ta teskoba ukloni. Živimo u vremenu u kome se ljudi više razilaze nego što se susreću, u vremenu u kome svako ima nekog ko mu nedostaje, u vremenu u kome su razvodi postali obična stvar. Posvećena sam toj temi i volim da pružim podršku i svojim prijateljima koji se razvode i njihovoj deci – objasnila je glumica.

U nedavnom intervjuu za Story Iva je takođe govorila o odnosu sa ocem, a posebno je odjeknula rečenica: „Ja ću svog oca uvek da branim, čak i onda kada nije zaslužio jer sam ja njegova ćerka, i ovo što sada pričam razumeće svaki otac i svaka ćerka“.

‒ Tačno, rekla sam da ću svog oca uvek da branim, i hoću. Prirodno je da branimo one koje volimo. Taj pohod nije jednostavan zato što sam nežno žensko biće, ali moj način je dostojanstven i pun razumevanja, a ja sam vaspitana da budem borac i toga se čvrsto držim. Nedostajalo mi je da ponekad on stane iza mene, ma koliko ja delovala stameno. Ali, sa druge strane, baš to me je očvrsnulo. Divim se muškarcima koji su požrtvovani i koji brinu o svojoj deci posle razvoda. Nema lepše, veće i važnije osobine, jer tom ljubavlju kazuju ono najznačajnije o sebi. U brizi je najveća moć i najprivlačnija lepota jednog muškarca – zaključila je Iva.