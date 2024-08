Ćerka u očevom zagrljaju, Iva Štrljić fotografijom sve rasplakala FOTO

Otac Ive Štrljić, glumac Milan Štrljić, živi daleko od Srbije. Ivin odnos sa ocem godinama intrigira javnost, a nagađanja da li su u kontaktu ne prestaju ni dan-danas.

- Nije važna moja priča, mnogo je važnije poslati kvalitetnu poruku onim o čemu pričaš. Nije suština da neko „čeprka“ po mom životu tražeći nešto što bi se posle prepričavalo po restoranima i salonima. Instagram

Kad odgovaram na vaša pitanja, pružam vam nešto što je, složićete se, dragocenije od trača, a to je onaj najmekši deo duše poznat svima koji nose neku sličnu bol – ispričala je Iva za HELLO! i dodala:

-Tačno, rekla sam da ću svog oca uvek da branim, i hoću. Prirodno je da branimo one koje volimo. Taj pohod nije jednostavan zato što sam nežno žensko biće, ali moj način je dostojanstven i pun razumevanja, a ja sam vaspitana da budem borac i toga se čvrsto držim.

Nedostajalo mi je da ponekad on stane iza mene, ma koliko ja delovala stameno. Ali, sa druge strane, baš to me je očvrsnulo. Divim se muškarcima koji su požrtvovani i koji brinu o svojoj deci posle razvoda.

Nema lepše, veće i važnije osobine, jer tom ljubavlju kazuju ono najznačajnije o sebi. U brizi je najveća moć i najprivlačnija lepota jednog muškarca – zaključila je Iva.

Sa druge strane Milan Štrljić u Srbiji je proveo dvadeset godina, oženio se balerinom Pozorišta na Terazijama Slavicom, sa kojom je dobio ćerku Ivu i deset godina mlađeg sina Luku.

Pred kraj snimanja serije „Bolji život“ počeo je rat i otac Ive Štrljić odlučio je da se vrati u Hrvatsku. youtube/NOVA TV

- Naravno da sam se odmah vratio, čim je rat počeo. Mislim da je to najmanje što čovek može učiniti - poručio je.





Od prve supruge se razveo kada je Iva imala 15 godina, a po povratku u Hrvatsku sklopio je drugi brak iz kojeg ima sina Frana.

U jednoj od retkih izjava u kojoj pominje ćerku Milan Štrljić je kazao:

‒ Ona se već dvadeset godina bavi glumom i bori se. To je sudbina i tako je moralo biti. Jednostavno, deci ne možete da birate zanimanje.

Nisam joj baš velika podrška jer živi u drugoj državi. Mislim da joj i ne trebaju moji saveti nešto posebno jer dobro zna posao kojim se bavi - rekao je Štrljić, pa dodao da sa naslednicom nikada ne bi stao pred kamere ili igrao u pozorištu i istovremeno otkrio u kakvom je odnosu sa ćerkom.

- Previše smo udaljeni jedno od drugog, a ja ne mogu glavu da dignem - rekao je Milan, a preneo Story.

Zbog svega ovoga Ivina poslednja objava na Instagramu rasplakala je sve...

Otac i ćerka u zagralju posle konačno osvojenog zlata na Olimpijskim igrama u Parizu. Novak i Tara, baš kao što bi svaka devojčica želela, bez obzira koliko godina zaista ima.