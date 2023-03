Isplivao skandalozan snimak našeg predstavnika na Evroviziji: Mrzite me slobodno! VIDEO

Luka Ivanović, odnosno Luke Black, predstavljaće Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji koja se održava u Liverpulu. Intrigantni umetnik trijumfovao je na nacionalnom takmičenju sa pesmom „Samo mi se spava“, a sada je isplivao snimak njegovog intervjua od pre nekoliko godina u kome o najvećoj muzičkoj manifestaciji na svetu nije imao lepe reči.

ATA Images

Snimak na platformi Tiktok prikazuje isečak iz Lukinog televizijskog nastupa od pre tri godine u kome je naveo da je hteo da ide na Evroviziju „iako to uopšte ne voli da gleda“.

‒ Meni je to bukvalno užas. Mrzite me slobodno. Meni je to treš, ne mogu ‒ kaže Luka u snimku.

Luka se dotakao spornog snimka pošto je pobedio na nacionalnom takmičenju Pesma za Evroviziju i objasnio zašto je imao tako negativan stav.





‒ Meni u tom trenutku, sa tim mozgom u toku pandemije, sve je bilo treš. Ali sam i ranije pričao da je Evrovizija fenomenalna – opravdao se Luke Black posle pobede.