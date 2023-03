Crni luk koji je pobedio... Jelena Karleuša iznela oštar stav o Lukinom nastupu, ovo baš boli FOTO

Veliku prašinu podigao je muzičar Luka Ivanović, poznat pod umetničkim imenom Luke Black koji će predstaviti Srbiju na ovogodišnjoj „Pesmi Evrovizije“ koja se održava u Liverpulu. Osim svog glasa i pesme „Samo mi se spava“, Luka je pažnju javnosti privukao i svojim autentičnim izgledom, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, mladi umetnik, nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Među prvima koji su se oglasili jeste Marija Šerifović i Konstarkta koje su mu čestitale pobedu, a onda je i pevačica Jelena Karleuša dala svoj sud ističući koje ipak bio njen favorit.

Ata Images

- Zejna je sinoć morala da pobedi. Zašto? Pa kako zašto? Za početak je bila najbolji pevač na takmičenju. Crni luk koji je pobedio, nije ubo ton (fini dečko, nije kriv, ali niko ga se neće sećati za dva meseca. Tačka. Sorry not sorry. Ovo je surov posao, ne bajka za osetljivu decu, pa da mora da se pazi na njihova osećanja. Ko je razmišljao o Zejni i Džipsiju i njihovim osećanjima diskriminacije, nepravde, nemoći? Niko.) Dalje, jedina prava evrovizijska pesma je bila upravo od Zejne, jer ulazi u kategoriju "world music".

Crni luk je na silu pokušao da bude trip i artida, strancima proda njihovu foru, a sve ukupno je bilo samo jeftini krindž pokušaj. Mi ne možemo da prodajemo tu vrstu muzike i tripa strancima, jer će oni uvek biti bolji u tome od nas jer su u toj muzici prirodni i bolji. Sem ako nisi talentovan kao Džipsi, a crni luk nije. Da se razumemo, ja volim crni luk, ali ne u voćnom miksu. Instagram