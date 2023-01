Vujadine, da li se tako tretira žena? Mirka Vasiljević otkrila šta proživljava u četiri zida: Ne izlazim iz kuhinje...

Mirka Vasiljević u intervjuima često govori o deci, ali i o odnosu sa suprugom Vujadinom Savićem. Međutim, malo ko zna šta se zaista dešava u četiri zida poznatog para.

Tokom nešto više od godinu dana u životu lepe glumice desilo se nekoliko velikih promena. Pretprošlog oktobra je četvrti put postala mama, a u međuvremenu je njen nevenčani suprug fudbalsku karijeru zamenio trenerskom u Crvenoj zvezdi, pa se porodica definitivno preselila u Beograd.

Boško Karanović

Mirka je jednom prilikom otkrila da Vujadin najviše voli da se šali na njen račun, dok je on ispričao kako ju je uhvatio da krišom jede slatko. Istakao je i da bi voleo da budu u braku, te da bi ona trebalo malo više da se angažuje oko svadbe.

- Trudim se da jedem ono što mi prija da bih se dobro osećala, ali nekad volim i da “zaprljam” svoj organizam onim što ne valja, kad već kao robot živim od svoje 19. godine, funkcioniši da njegova karijera ne trpi, da sam posvećena deci, i nekad mi stvarno treba da počastim svoj organizam. I pošto ne izlazim iz kuhinje, ja sve to radim stojeći, i naravno da je šala uvek na moj račun, pa je to da se ja krijem, da uzmem kutlaču... Pa ako treba od njih da se krjiem... Desilo se možda par puta da su me uhvatili da to radim, pa malo i dodaju sve. Ali neka, meni je sve to simpatično - rekla je glumica. Petar Đorđević