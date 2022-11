Umro sin slavnog glumca: Rak mi je oduzeo pola sluha, 60 kilograma i samopouzdanje

Preminuo sin poznatog glumca

Kormak Rot, muzičar i sin glumca Tima Rota, preminuo je 16. oktobra od kancera, saopštila je u ponedeljak njegova porodica. Imao je samo 25 godina.

‒ Imao je divlju i električnu energiju, a njegov duh bio je ispunjen svetlom i dobrotom ‒ saopštili su Rotovi.

Getty Images

‒ Koliko god divlji, Kormak je bio otelotvorenje dobrote. Nežna duša koja je donela toliko sreće i nade svima oko sebe. Tuga dolazi u talasima, kao i suze i smeh, kad se setimo tog lepog dečaka kroz 25 godina i deset meseci koliko smo ga poznavali. Neukrotivo, radosno, divlje i divno dete. Tek nedavno muškarac. Volimo ga. Nosićemo ga sa sobom gde god pošli ‒ dodali su, prenosi Variety.

Getty Images

Kormak Rot diplomirao je na koledžu Benington, bio je talentovani gitarista, kompozitor i producent. U novembru 2021. godine na Instagramu je objavio da mu je dijagnostikovan rak germinativnih ćelija.

„Bolest mi je oduzela pola sluha, šezdeset kilograma i samopouzdanje, ali nastaviću svojim ubojitim putem sve dok ga zaustavim i ne ubijem“, napisao je Kormak.

Instagram

„Rak mi nije oduzeo volju za preživljavanjem, niti ljubav prema stvaranju muzike. Još me nije srušio. Ako ste vi, ili neko koga volite, oboleli od raka, slobodno mi se obratite jer to je emocionalni tobogan drugačiji od svega drugog. Volim vas sve, pazite da radite stvari koje volite. Život je kratak. To je haos. I nikad ne znaš kad ćeš to biti ti. Budi dobro i idi kod lekara. Je**š rak.“