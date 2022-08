Dve godine od smrti Isidore Bjelice: Probala sam 120 alternativnih terapija, živu su me zakopavali u zemlju

Godišnjica smrti Isidore Bjelice

Na današnji dan, pre dve godine, prestalo je da kuca srce Isidore Bjelice. Žena kakva se retko rađa – dramaturg, književnica, voditeljka, svetska putnica, modni ekscentrik, supruga i majka, na kraju je izgubila dugogodišnju bitku koju je vodila sa kancerom.

Boško Karanović

Oni koji su je najviše voleli plašili su se da će otići i ranije, ali se ona kao Feniks uzdizala posle svakog pada. Radni elan, ali i duhovitost, nisu je napuštali do poslednjeg dana. Planirala je da uradi seriju koja će obilovati duhovitim situacijama, koje se baziraju na stvarnom životu.

‒ Biće to tragikomična priča o tome šta jedna osoba sa smrtnom presudom sve pokušava tražeći lek za rak svuda po svetu. Nikada nisam upoznala čoveka koji je isprobao toliko terapija kao ja. Kroz kakve sam strašne i smešne stvari jadna prošla, sve držeći se one „ko kuca, otvoriće mu se“. Biće to istiniti događaji poput onog kada su me južnoamerički šamani obmotanu u trave spustili u vodu punu leda ili kada sam išla kod čuvene tibetanske doktorke, pa je taksi udario u kravu, zbog čega su nas umalo linčovali. Zakopavali su me i u zemlju, verujući da magnetno polje leči rak. Neću zaboraviti ni kada se ispostavilo da je švajcarska klinika na kojoj sam se lečila zapravo sajentološka, pa sam dobila instrukcije kako da, kada umrem, izbegnem čipovanje vanzemaljaca. Tu je i za mene veoma traumatična priča o jednoj srpskoj novinarki koja me je povezala sa nekim ruskim naučnikom koji kobajagi programira bolest, a zapravo je seksualni manijak i psihopata. Želim da ispričam sve kroz šta mi, očajni ljudi, prolazimo sa željom da preživimo. Biće tu i nadrilekara, šamana, isterivača duhova, đavola, lažnih naučnika. Smejati se svojoj muci više je nego lekovito.

Mirko Tabašević

Na pitanje da li prednost daje zvaničnoj ili alternativnoj medicini govorila je:

‒ Da nije bilo zvanične medicine, odavno bih bila mrtva, kao Stiv Džobs, koji ju je na nagovor svog gurua odbio. Oni koji nas odgovaraju od zvanične medicine mogu da budu opasni po život o čemu otvoreno govorim u knjizi „Spas 2“, budući da su me mnogi agresivno ubeđivali da se ne lečim. S druge strane, zvanična medicina nema konačne odgovore u vezi sa kancerom, pa je neophodno da se kombinuje sa alternativnom. Bar sam ja tako radila i tri puta uspevala da uđem u remisiju. Ipak, pravila nema. Ono što pomogne jednom, ne znači da će pomoći i drugom. Niko ne zna šta je rak, čarobni lek ne postoji. Zavidim ljudima koji su se izlečili paradajzom i šargarepom. Probala sam i to, ali je oblik moje bolesti do te mere agresivan da je napredovao i pod najrigoroznijom ishranom. Ja sam zapravo svoje zamorče koje traga, bori se, pokušava da preživi i iskreno prenosi šta sve prolazi. Najvažnije je izbegavati isključive ljude koji tvrde da će vas baš oni izlečiti.

Mirko Tabašević

Priznala je da je prošla kroz sto dvadeset alternativnih terapija, ali da nije uzela hemoterapiju, bila bi mrtva.

‒ Ovaj užas se širi kao požar. Kancer jajnika jedan je od najsmrtonosnijih. U potrazi za konačnim lekom, hemoterapijom se dobija na vremenu, dok je natur medicina tu kako bi se ublažile nagativne posledice. Pratim sve što se u svetu dešava, znam za nove eksperimentalne lekove. Neke velike američke klinike u terapiju su uvele „metformin“, a pominje se i lek „naltrexone“, koji u malim dozama stvara endorfin i ubija tumor, a koristio se za skidanje sa heroina. Smešno mi je kad mi neko pošalje link za „novi čarobni lek“, a ja sam sve to već probala.