Ispovest Zorice Brunclik slama srce: Samo želim da se ujutru probudim i da me ništa ne boli

Bol Zorice Brunclik ostavila trag, neke rane ostaće večne

Koncertom na Tašu Zorica Brunclik obeležiće 67. rođendan i 50 godina uspešne karijere. Korak po korak, Zorica se iz malog siromašnog dvorišta majke Zlatije vinula u sam vrh estrade, a po svemu sudeći, tu će još dugo ostati. Za mnoge stvari, uprkos godinama, kaže da je i dalje đak prvak, da neretko na isto mesto glavom lupi u zid, ali kada je reč o muzici, a bogami i ljubavi, tu joj nema premca.

U braku s virtuozom na harmonici Miroljubom Aranđelovićem Kemišem (64) stvorila je život iz bajke. Tvrdi da sada, kada su naslednike Zlatu, Mariju, Miljanu i sina Đorđa izveli na pravi put, proživljavaju ponovo prve godine zabavljanja. Jedno drugome poput tinejdžera izjavljuju ljubav, nerazdvojni su, a često brak dug 37 godina nadograđuju iznenađenjima.

Boško Karanović

- Ponosno ističem da imam tri godine staža po kafanama i 47 na estradi. U odnosu na sve ono što mi je Bog dao, bilo bi potpuno mazohistički da se osvrćem na loše. Sumiranje ne praktikujem, ne volim, niti imam praznog hoda za to. Miroljub i ja smo stalno uposleni, mladi smo duhom. Negativnu energiju nastojim da izbegnem kad god mogu. Čak i kada me neko od familije pozove, kurtoazno pitam je li zdrav, jeste. Ne trpim analize bolesti. Ajde da pričamo nešto lepo. Suviše je kratak ovaj život. Dok sam se okrenula, punim 67.

Sitnice me čine srećnom, ne zato što sam takva po karakteru, nego zato što sam u tim godinama. Ne postavaljam više sebi ciljeve, već se okrećem osnovnim postulatima – porodici, prijateljima, pre svega mužu - otkrila je Zorica u svojoj emotivnoj ispovesti za Story.

Boško Karanović

Iskreno i sa setom u glasu Zorica priznaje i koja joj je neostvarena želja.

- Imala sam želju da upoznam patrijarha Pavla, ali on je preminuo. Da imam kuću sa stepenicama kao u filmovima na dve strane sa velikim holom, sad me to ne interesuje, treba brisati prašinu. Takođe mi je san bio da imam „mercedes“ kabriolet. Hteo je muž da mi ga kupi, ali baš u tom periodu moja mama je umrla, dugo se nisam od toga oporavila i nisam vozila. Sada imam samo želju da se ujutru probudim, zahvalim Bogu na tome i da me ništa ne boli. Imam i želju da ovaj rođendan proslavim kako dolikuje – na sceni, da

sve bude u redu i prepuno emocija.