Potresno! Jelena Dokić pokušala da se ubije: Malo je falilo da skočim sa 26. sprata

Jelena Dokić priznala da je pokušala da se ubije

Jelena Dokić jutros se oglasila iz Melburna sa porukom koja je mnoge uznemirila. Nekadašnja teniserka, koja je nedavno prekinula dugu ljubavnu priču sa Tinom Bikićem, ponovo prolazi kroz težak period, a po sopstvenom priznanju – pre nekoliko nedelja pokušala je da izvrši samoubistvo. Srećom, na vreme je shvatila da to nije rešenje.

‒ Malo je nedostajalo da skočim sa 26. sprata i oduzmem sebi život – počinje ispovest Jelena, australijska teniska zvezda srpskog porekla, koja se dugo borila sa problemima psihičke prirode.

‒ Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je bilo u magli. Sve je bilo tamno. Bez tona, bez slike, ništa nije imalo smisla... Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol. Poslednjih šest meseci bili su teški. Neprestano sam plakala. Krila sam se u kupatilu dok sam radila, da niko ne bi video kako brišem suze. Kada sam bila kod kuće, između četiri zida, toliko sam plakala da je bilo nepodnošljivo.

‒ Smenjivali su se tuga i bol, ti osećaji nisu me napuštali. Moj život bio je razbijen. Krivila sam sebe, mislila sam da nisam vredna ljubavi, bila sam uplašena. Ali, u isto vreme sam bila svesna da postoji mnogo stvari na kojima bi trebalo da budem zahvalna. I mrzela sam sebe što nisam bila zahvalna, jer očigledno nisam, čim sam htela da završim sve. Rezultat: 28. aprila zamalo sam skočila sa balkona stana na 26. spratu. Samo sam želela da bol i patnja prestanu. Stajala sam na ivici, čak ne znam ni kako sam stigla do tamo. Ali, potražila sam profesionalnu pomoć i to mi je spasilo život.

U nastavku Jelena otkriva da joj nije lako dok sve to piše:

‒ Uvek sam bila otvorena i iskrena prema vama, i duboko verujem da deljenje ovakvih priča pomaže da prođemo kroz teške periode. Znam da nisam jedina koja se bori. Znajte da niste sami. Ne mogu da kažem da sam sada dobro, ali sam definitivno na putu da se oporavim. Neki dani su dobri, nekad krenem korak napred, nekad se vratim korak unazad, ali se borim i verujem da ću proći kroz ovo.

‒ Ne plašite se onoga što osećate. Samo nastavite da verujete, da se borite. Preživećete, ponovo ćete gledati svetlost novog dana. Volim vas sve. Vratiću se jača nego ikad – poručila je Jelena na kraju priče kojom je jutros šokirala svet. Ali, nije sama, što se može pročitati iz nekoliko stotina komentara punih podrške i ljubavi.