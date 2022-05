To ime je htela i Danijela Martinović pre osam godina: Otkriveno kako će se zvati ćerka Petra Graša i Hane

Petar Grašo i Hana Huljić otkrili ime bebe

Petar Grašo i Hana Huljić uskoro će se ostvariti u ulozi roditelja. Prinova stiže početkom leta, i to nije sve – popularni par već se dogovorio oko imena za bebu.

Kako RTL Exkluziva saznaje, oni su za naslednicu odabrali ime Alba. Ono što je posebno zanimljivo jeste to što je Grašova bivša devojka Danijela Martinović upravo to ime želela za svoje dete. Naime, ona je gostujući u emisiji „IN Magazin” 2014.godine priznala da joj je najveća želja da se Petar i ona ostvare u ulozi roditelja, kao i to da su o dečijim imenima već razgovarali.

- Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovati. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovom pokojnom dedi, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenaditi. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako uzbuđena zato što Alba na italijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, lepo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - govorila je Danijela pre osam godina.