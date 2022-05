Stomak sve veći, a rukice i nogice sve tanje: Ovako Miloš Biković zaista izgleda, tajni više nema (foto)

Izgled Miloša Bikovića izazvao pometnju na Instagramu

Miloš Biković jedan je od najpoželjnijih glumaca mlađe generacije. Taj status obezbedili su mu talenat i harizma, ali i atraktivan fizički izgled koji se ne sme zapostavljati. Često nije lako, pogotovo ako volite da uživate u životu ili ako ste pod stalnom lupom javnosti.

Instagram

- Otkriću vam svoju tajnu... Svako jutro počinjem treningom, dobro ne baš svako... ali važno je da se trenira ujutru zbog metabolizma jer... ne znam u stvari zašto, jer me mrzi da ustajem rano, pa nikad ne treniram ujutru. Ali zato često pravim pauze između serija, po šest meseci do godinu dana, jer je odmor važan za razvoj mišića i zdravo se hranim, jedem sve masno, slatko, alkohol, testa… jer traži mi organizam, a organizam sam zna šta mu treba. A treba mu to dati dok traži kad treniraš ili u pauzi između treninga, na primer, dupli sladoled sa karamelom i kačkavalj masni sa slaninicom pržen, pa uz pastu. U četiri ujutro, tim redosledom, i to je moja tajna kako da izgledate kao pauk, stomak sve veći, a rukice i nogice sve tanje, mada više nije ni tajna sad kad sam vam rek’o, tako da eto - našalio se Miloš na Instagramu uz fotografiju iz teretane.