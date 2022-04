Spremite se na šok: Evo šta su po obrazovanju Novak i Jelena Đoković

Obrazovanje Novaka Đokovića i njegove supruge intrigira javnost

Novak Đoković imao je samo sedam godina kada je odlučno izjavio da želi da bude najbolji teniser sveta. Na tome je vredno radio, pa je škola ostala u drugom planu. Ipak, završio je osnovnu Bora Stanković u beogradskom naselju Banjica, a uporedo sa Teniskom akademijom Nikole Pilića kao tinejdžer je pohađao Sportsku gimnaziju. Jasno je da srednju školu nije mogao da završi onako kako to čine ostali, „obični“ učenici. Zbog obaveza i putovanja na turnire bio je „vanredan slučaj“ i dolazio je samo kada je trebalo da polaže ispite.

Boško Karanović

No, u toj istoj instituciji upoznao je 2005. godine ljubav svog života. Posle Osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, Jelena, tada Ristić, koja je ozbiljno trenirala atletiku, nastavila je svoj obrazovni put u Sportskoj gimnaziji. Kasnije je u Milanu upisala Bocconi, jedan od najboljih privatnih fakulteta u Italiji, gde je studirala „Business administration“, a potom završila i master. Kako joj to nije bilo dovoljno, jer smatra da nikad nije dosta znanja i obrazovanja, 2011. odbranila je doktorat na smeru „Luxury Management and Services“ Internacionalnog univerziteta u Monaku. Zahvaljujući svim ovim diplomama, Jelena Đoković danas besprekorno upravlja Fondacijom koju je osnovala sa suprugom.

