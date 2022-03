Njena bol nema granice: Osvanuo najtužniji dan u životu Jelene Karleuše, reči utehe ne postoje

Majka Jelene Karleuše preminula je na današnji dan

Život Jelene Karleuše zauvek se promenio 3. marta 2019. godine, kada je posle duge i teške bolesti preminula njena majka, najveća podrška i životni oslonac. Divna Karleuša, čuvena radio-voditeljka, izgubila je bitku protiv opake bolesti, boreći se do poslednjeg daha kao lavica.

„Moja lepotica, moja večna rana... Danas se navršavaju tri godine kako nas je Divna napustila... Ali samo u fizičkoj formi. Dok moje srce kuca ona je živa...“, napisala je Jelena na Instagramu.

Gubitak majke muzička zvezda doživela je izuzetno teško, ali je ostala na nogama. Skrhana bolom, na neko vreme povukla se iz javnog života, neprestano prebirući po dirljivim uspomenama koje je delila na društvenim mrežama.

‒ Nju ništa nije odnelo i nikada neće. Ona je tu, sa svakim mojim udahom, svakim otkucajem srca i u svakoj misli. Moja majka živi kroz mene. Negde pred kraj sam joj to i rekla. Želela sam da joj to bude kristalno jasno. Nas dve smo toliko bile povezane na svim nivoima da to ne može da nestane. Takva ljubav nikada ne nestaje. O majci ne pričam u prošlom vremenu, niti to čine ljudi u mom okruženju – ispričala je Jelena svojevremeno za HELLO!.