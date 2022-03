Odluka Slobode Mićalović nije bila nimalo laka, glumica teškog srca prelomila: Moja deca na to moraju da se naviknu

Odluka Slobode Mićalović nije bila nimalo laka

Prilikom gostovanja u emisiji „Kec na jedanaest“ Sloboda Mićalović najavila je premijeru filma „Sunflower“ koji će premijerno biti prikazan večeras na FEST-u.

‒ Poziv od divne rediteljke dobila sam dok sam u Jagodini radila „Korene“. Zamolila me je da se snimim i da joj pošaljem video. Nije mi bilo prijatno, jer tada uopšte nisam govorila ruski, a i danas ga slabo govorim. Dara Džokić i Anica Dobra sa kojima sam tada snimala naterale su me da to uradim i dobila sam ulogu – otkrila je Sloboda.

Boško Karanović

Budući da je zbog snimanja često van zemlje, odluka Slobode Mićalović nije bila nimalo laka ‒ poznata glumica otkrila je kako su njena deca, bliznakinje Vera i Mila prihvatile činjenicu da mama zbog posla odsustvuje od kuće.

‒ Teško mi pada kada snimam i u Srbiji, van Beograda, jer nisam sa decom, ali moj život su i posao i porodica. Odavno sam shvatila da je to čergarski život i moja deca na to moraju da se naviknu. Naravno, ne bih volela da non-stop snimam u inostranstvu i da nemam vremena za ćerke, porodicu i pozorište, za moj posao u Srbiji. Ali, prijaju mi povremeni izleti u druge kulture i predele. To mi je izazov. Svi mi glumci vapimo za izazovima i malo nam je tržište naše zemlje. Najvažnije je usuditi se da se otisneš dalje, a ja sam se usudila i to iskustvo bilo je divno – ispričala je Sloboda.