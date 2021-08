Sve emocije u jednoj slici: Sloboda Mićalović prvi put pokazala bliznakinje Veru i Milu (foto)

Ćerke Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića ponos su svojih roditelja

Omiljeni glumačko-bračni par, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, brižljivo čuvaju porodični život, pa jednako vešto izbegavaju ne samo kamere već i svaku priču o tome kako provode vreme kada nisu okupirani poslom.

Nema sumnje da je svaki slobodan trenutak rezervisan za bliznakinje Veru i Milu, koje su, sudeći po fotografiji koju je Sloboda jutros objavila na „Instagramu“, izrasle u devojke.

Uz crno-belu fotografiju na kojoj sve puca od ljubavi i emocija glumica je stavila emotikon srca i deteline sa četiri lista.

O čarima podizanja bliznakinja Sloboda je svojevremeno izjavila:

‒ Vera i Mila uvek rade jedna za drugu, nikad jedna protiv druge, što je meni divno. Međutim, baš zato autoritet mora da bude veći, ali i tu primarnu ulogu ima poverenje. Nekad pristanem na njihovu igru i pustim ih da misle kako su me nasamarile, da bih im ojačala samopouzdanje, pa i poverenje. Moji roditelji u mene su imali beskrajno poverenje i zato sam, kad bih napravila nešto što ne treba, osećala užasnu grižu savesti. Njihovo „ja ti verujem“, kad mi kažu „verujem ti da je tako kako kažeš, a ne kako ja mislim da jeste“, kreiralo je moj odnos prema porodici, prijateljima, poslu. Ne želim da ikoga izneverim. Ne kažem da to nikada nisam uradila, ali želja mi je da se to nikada ne desi.