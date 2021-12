Kebu slomile emocije, kroz suze priznao sve što mu je na duši: Severina i Igor su prošlost, ali Aleksandar mi strašno nedostaje

Keba progovorio o razvodu Severine i Igora

Severina i Igor Kojić letos su definitivno stavili tačku na brak, što je hrvatska muzička zvezda i potvrdila izjavom za Jutarnji list.

‒ Odluku o razvodu doneli smo zajednički i sporazumno, te je nećemo dodatno komentarisati, kao što nismo komentarisali našu razdvojenost.

U proteklom periodu porodica Kojić nije komentarisala razvod sve do sada, kada se Dragan Kojić Keba osvrnuo na krah braka sina Igora.

‒ Ne izbegavam da pričam o toj temi, ali nisam savetovao sina ni pre razvoda, ni posle. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovek. Da li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti.

Na pitanje da li mu je žao što je do razvoda došlo, poznati pevač nije želeo da da konkretan odgovor.

‒ To je lično moja stvar da li mi je žao ili nije. Nijedan rastanak nije lak i nije lako reći „svejedno“.

Keba progovorio o Severininom sinu

Igorov otac dotakao se i Severininog sina Aleksandra, koga je gledao kao unuka. Kroz suze je priznao da mu mališan nedostaje.

‒ Volim ga, kao uvek, najviše na svetu. I uvek će mi nedostajati ‒ rekao je Keba za „Kurir“.