Kada su se sreli on nije bio slobodan: Kole i Marijana godinama čuvali ovu tajnu, jedno srce je zauvek slomljeno

Kole i Marijana godinama su ćutali

Ovo je jedna iskrena knjiga u kojoj sam detaljno opisala neke od svojih životnih prekretnica. Naziv potiče od arapske reči koja znači „talas“, kakav je i moj život: brz i nepredvidiv, pričala je 2010. godine Marijana Mateus povodom izlaska njene autobiografije „Amoaž“.

Privatna Arhiva

U knjizi, koju je pisala nekoliko godina, Marijana je opisala brojne događaje iz svog života, a otkrila je i detalje emotivnih veza sa poznatim muškarcima koji su je mnogo voleli, ali i nanosili joj bol. Tom prilikom sa čitaocima je podelila i malo poznat podatak da je njen nekadašnji suprug Miodrag Kostić, kada su se sreli, bio veren sa drugom devojkom.

‒ Nikada nisam ciljala na muškarce koji su bili zauzeti. To sa Miodragom bila je slučajnost, a ja sam bila zaneta mladalačkim emocijama ‒ priznala je na početku ispovesti. Privatna Arhiva

‒ Budući da je bio stariji od mene, pokušala sam da uteknem iz te priče. Ali, on je čovek koji zna da vas zavede ne na prvu, već na drugu loptu. Uspeo je da me osvoji. Zaljubila sam se u njega. Znala sam da je zauzet, ali nisam odolela njegovom šarmantnom udvaranju. Kada me je prvi put odveo u dvorac „Fantast“, osećala sam se kao kraljica.

Kole i Marijana verovali su u svoju ljubav

Ergela konja, ručak, poslastičarnica u koju ju je izveo na putu do kuće... Sve je to, za Marijanu, delovalo kao san.

‒ Posle toga odmah sam poželela da vidim na čemu sam. Rizikovala sam da patim, čupam kosu i budem sama, ali u tom trenutku sam po svaku cenu želela da saznam da li sam ja ta ili nisam. Jedne večeri otišao je od mene, navodno, da završi neki posao. Znala sam da ide da se vidi sa svojom tadašnjom verenicom. Pratila sam ga i zatekla ispred kafića kako naslonjen na motor razgovara sa njom. Prišla sam im. Miodrag se šokirao, a devojka je bila zbunjena. Obratila sam mu se: „E, pa lepo što smo svi na okupu, da vidimo ko je ovde višak.“ Imala sam samo 17 godina. Već sledećeg dana bila sam njegova devojka, a moj suprug bi drugima, kada bi želeo suštinski da me predstavi, ispričao ovu priču.

Privatna Arhiva

„Kralj šećera“, kako su godinama kasnije prozvali Miodraga Kostića, budućoj supruzi je, kada ju je prvi put video na ulici, uputio kompliment: „Ćao, šećeru“.

‒ To govori da ništa nije slučajno ‒ smatra Marijana.

‒ Miodrag je bio mangup i jedini u gradu koji je vozio veliki motor “kavasaki”. U prvom trenutku mislila sam da se neću vezati za njega, jer on je bio stariji, a ja isuviše mlada. Međutim, desila se velika ljubav, a zatim i trudnoća, koju je on sa velikom radošću prihvatio. Privatna Arhiva