Tvrdi da je bivši muž prokleo: Anđelka Prpić doživela nezgodu

Nesreća Anđelke Prpić došla iznenada

Glumica Anđelka Prpić uključila se danas iz svog stana u program K1 televizije kako bi najavila svoju monodramu „Šta me snađe“ koju sutra igra u Akademiji 28 i ispričala kakav joj se peh juče dogodio.

Luka Šarac

- Stalno me u intervjuima pitaju: Kada ste poslednji put rekli „Šta me snađe“ i na to pitanje nikada ne znam da dam odgovor, ali sada ga imam. Juče sam to rekla! To me je bivši muž prokleo. Stalno mi je govorio da prestanem da zubima kidam etikete sa stvari jer ću polomiti zub. I to mi se juče i desilo. Srećom, kec gore levo, nije strašno – kazala je u svom stilu Anđelka u emisiji „Kec na jedanaest“.

- Odmah sam odjurila kod zubara, jer šta da radim usred dana bez zuba - dodala je Anđelka, koja je blistavim osmehom potvrdila da je sada sve u redu. Petar Đorđević